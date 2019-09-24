李正皓：朱立倫不敢跟韓國瑜配　李四川前車之鑑「當副總統還有命在」

▲李正皓解釋韓朱配不成原因。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選藍綠陣營的副手人選都尚未決定，在韓國瑜陣營的部分，在郭台銘宣布不選之後，呼聲最高的副手人選就是朱立倫，儘管呼聲很高但是韓朱配還是未能成形。國民黨草協聯盟發起人李正皓在新聞節目《關鍵時刻》就指出，對朱立倫而言李四川就是前車之鑑，所以意願始終很低。

主持人劉寶傑指出，國民黨有一股很強的氣氛，已經沒有招數了，造勢也大造勢了，宮廟也跑了、地方也跑了，蔡英文深陷所謂論文門事件都沒有影響、斷交都沒有影響，韓國瑜的票還是一毛都沒有增加。

李正皓表示，韓國瑜現在只剩半條命，現在的靈丹妙藥只剩下朱立倫，他光是擺在旁邊的「形象票」民調就增加7%，只輸蔡英文3%，就像是仙丹還不用吞下去，聞一聞命就回來一大半了。

李正皓說，朱立倫現在是國民黨唯一打過總統大選的人，不只是朱立倫他的團隊也打過，現在這個團隊看似解散其實還沒解散，有的還留在侯友宜市府工作，有的選民代，有的在媒體高層工作，有的回到黨部。

李正皓說，朱立倫曾經在全國各地成立過他的後援會，農、軍、公、教、醫療、宗教，這些組織朱立倫都在全國成立過，這些頭人幾乎都還在，名單也還在，一支穿雲箭就可以把韓國瑜最弱的基層組織串聯起來。

▲李正皓認為韓國瑜沒有的，朱立倫都有。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



李正皓指出，韓國瑜現在要幕僚沒幕僚、要地方組織沒地方組織、要形象沒形象，朱立倫一個一打三，他等於是出奇蛋！

▲劉寶傑認為，那就叫朱立倫選就好啦。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

劉寶傑表示，那朱立倫選就好啦！為什麼是韓國瑜選！

李正皓說，為什麼現在朱立倫不敢跟韓國瑜配，李四川就是前車之鑑啊，一個高雄市李四川就病倒了，如果之後當副總統那朱立倫還有命在嗎？所有事都卡在朱立倫，倒楣的事都卡在朱立倫，他心裡當然是要拒絕韓國瑜，但他又很怕這樣拒絕，他被韓粉攻擊，被指責為國民黨不團結的元兇。