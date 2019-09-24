山老鼠太囂張！　直闖林務局「贓木庫」竊取珍貴牛樟、紅檜

▲▼ 林務局人員清點遭竊剩下的木頭數量。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處觸口工作站人員23日發現該站貯放贓木的貨櫃遭不明人士破壞，打開貨櫃初步清點後發覺部分贓木遭竊，隨即向嘉義縣番路派出所報案，嘉義縣警察局鑑識科及中埔分局隨即前往採證，現正全力偵辦緝捕竊賊，也鼓勵民眾提供相關線索。

▲▼ 林務局用來存放贓木的貨櫃遭破壞，裡面價值不斐贓木遭竊，警方進行採證。（圖／記者翁伊森翻攝）

竊案發生後，中埔分局副分局長陳新添親自率領分局偵查隊及嘉義縣警局鑑識科人員至現場勘查及採證，研判歹徒是由園區後方的農路出入，警方已將監視器電腦主機攜回調閱，並配合林務局嘉義處提供觸口工作站全區平面圖、保全巡邏路線等資料進行偵辦。

▲▼ 林務局急忙將剩下有價贓木運離。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場清查遺失贓木樹種包含牛樟、紅檜等，材積計有1.7立方公尺(約市售400公升冰箱1台的大小)，價值約9萬9千餘元。遺留現場的木材則已運至妥善地點保管。除了警方全力偵辦、盼盡快將竊賊繩之以法外，林管處也將全面檢討強化贓木保管措施，以防類似情形再次發生。

▲▼ 林務局用來存放贓木的貨櫃及鎖頭遭破壞，裡面有價木頭遭竊。（圖／記者翁伊森翻攝）