英文女師爆推薦文抄襲　師生大亂鬥「怎麼有臉教書」…國中生挨告

▲補教老師為了英文學習APP推薦文引發抄襲風波，國中學生參加論戰也挨告。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

台北市2名國中英文補教女老師爆發英文學習APP推薦文抄襲風波，意外引發雙方同事、學生在臉書上互罵，其中一方張姓女師不堪被辱「怎麼有臉去教書」、「上人渡化，希望來世可以為人」，控告對方曾姓等師生涉妨害名譽，但台北地檢署認為，被告的成年師生依個人確信發表評論，並不違法，另有多名未成年學生被移送少年法庭。

這起補教師生臉書大亂鬥起因於3月間，曾姓老師在臉書上發表文章，推薦好用的學習英文APP，曾女5月間發現，另間補習班的張姓女老師也在臉書粉絲頁發表相同主題文章，內容相似度達9成，疑似抄襲，私訊要求張女刪文。

▲曾女自己蒐證張女編輯臉書貼文紀錄。（圖／翻攝當事人臉書）

但隔沒幾天，曾女發現，張女另外把自己粉絲頁的2月份發文內容，編輯改成學習英文APP推薦文，曾女不滿的再po文，暗指張女從一開始的「允諾處理」之後「立馬封鎖」，「到後來竟然修改貼文時間變成『我抄襲她人文章』，這口氣實在嚥不下去。這世界上的真理是非黑白都分不清楚了嗎？」

曾與這篇爆怨立刻引起臉書大亂鬥，張女無法忍受被人羞辱「怎麼有臉去教書」、「上人渡化XX(張女名字諧音)，希望來世可以為人」，控告曾女和曾女同事、學生等近10人，其中未成年的學生都依法移送少年法庭調查，僅4名成年人進入刑案程序。

檢察官調查認為，張女也坦承自己發文內容與曾女的相似度約4成，可見確有相仿之處，曾女基於自身經歷，其他同事、學生則是根據曾女整理的文章轉述、臉書截圖，分別本於對事發經過的確信來評論，而「渡化」一詞來自宗教信仰，是希望勸人改過遷善，用詞戲謔，仍屬於合理評論，因此處分不起訴曾女等4人。

姊妹同心，其力斷金

【其他新聞】

怨富爸爸不幫買房還要捐出財產 逆女暴打老父「原子筆狂戳」母頭破血流

國中妹覺得IG好玩陷自拍地獄 「有趣哥」變狼逼她「把腿打開」

直播男想賺「斗內」！要求國中小女友自拍半裸照…沒分錢鬧翻