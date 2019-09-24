起底槍手竟是「超硬老大」貼身武將！檢警追查連千毅幕後太陽會高層

▲連千毅曾為謝姓老大站台，雙方關係頗為要好。（圖／翻攝連千毅臉書）

地方中心／綜合報導

知名直播主連千毅接連陷入開槍、砸店等風波，警方案發後火速逮捕8名狂砸寵物店大門嫌犯，另有一名槍手也在同日穿著西裝，由律師陪同自行投案。該名槍手被查出，正是太陽會高雄分會謝姓老大的貼身武將，也讓警方懷疑寵物店開槍一事，連千毅背後有高層黑手撐腰。

檢警搜證，這名謝姓老大是苗栗地方聞人，曾任太陽會前苗栗分會會長，曾與其胞妹曾參與地方政治選舉，視連千毅為心腹，還曾指定他當副會長。另外，謝姓老大目前也是太陽會高雄分會會長，平時處事大方，深獲眾人愛戴，而日前也被傳出與連千毅關係匪淺，對連千毅百般昔才，甚至還非常倚重他的「金頭腦」。

這次寵物店發生開槍事件，警方20日逮捕8名嫌犯。就在同日晚間，一名身穿西裝的男子也在律師陪同下到警局投案，並自稱自己是開槍的槍手，而更令人意外的是，他正是該名謝姓老大身邊的貼身武將。

對此，江湖傳言，開槍事件背後原因並不單純，而如今連千毅被法院裁定收押禁見，檢方也將積極深入追查是否還有其他「黑幫高層」涉案其中。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

被捕時還霸氣戴著！連千毅「親手拿下金項鍊」交給他 滿臉鬍渣憔悴模樣曝光

連千毅的漢堡和美女都沒了！「任哥」改叫0024 脫光光搜身入禁見房

晚10分鐘報到！超粗金項鍊戴在衣服裡 「大仁哥」致歉：希望大家好好做生意