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新北市捷運環狀線12月底通車　海山警演練事故快速處理

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▲▼因應新北市捷運環狀線12月底開通，海山警分局演練快速到場處理事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲因應新北市捷運環狀線12月底開通，海山警分局演練快速到場處理事故 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

環狀捷運線第一期共有 14個站(大坪林站、十四張站、秀朗橋站、景平站、景安站、中和站、橋和站、中原站、板新站、板橋站、新埔民生站、頭前庄站、幸福站、新北產業園區站)，預計於108年12月底通車，海山警分局會同交通大隊演練事故現場快速到位處理。

▲▼因應新北市捷運環狀線12月底開通，海山警分局演練快速到場處理事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

因應捷運環狀線啟用，車輛故障或突發事故可能影響周邊道路交通狀況，新北市政府警察局期前邀集所屬各分局於轄內捷運環狀線各站辦理「快速到位」交通演練，以建立快速處理機制，達成迅速紓解交通瓶頸，提升為民服務效能等目標。

為提升事故發生時應變處理及交通疏導能力，海山分局24日會同交通警察大隊於捷運環狀線板新站前共同舉辦「快速到位」演練，該演練過程模擬捷運站旁發生汽機車擦撞事故，導致汽車輪胎鎖死無法移動，占據車道導致沿線道路車流嚴重回堵。

▲▼因應新北市捷運環狀線12月底開通，海山警分局演練快速到場處理事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

演練項目包含通報、快速到位、現場管制、警力增派調度、疏導、事故處理及迅速排除道路障礙等。藉由實施演練，使相關處理單位落實【發現快】(迅速掌握壅塞路況)、【反應快】(快速到位有效疏處)及【處置快】(立即排除道路障礙)三大快速到位即時疏處重點，即時有效排除交通壅塞狀況，恢復現場交通順。

本次演練全程採實員、實物演練，模擬實際可能發生狀況，讓員警熟稔事故處理程序及交通疏導重點，避免於交通事故發生時，因未能縮短事故排除時間而發生交通嚴重壅塞情形，有備無患才能臨機應變。

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