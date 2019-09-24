黨產會限期30天繳77億3138萬元　趙少康：應向國民黨追徵！





▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

針對黨產會24日召開委員會議，決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，中廣董事長趙少康下午受訪時表達強烈不滿，認為應跟國民黨追徵新臺幣77億3138萬9185元，而不是現在的中廣。

不當黨產處理委員會調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，黨產會24日召開委員會議，決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，其名下不當取得之土地 （10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有，並就已移轉他人而無法移轉為國有之不當取得土地，追徵其價額共計新臺幣77億3138萬9185元。

對此，中廣公司24日指出，2005年底國民黨黨營事業中投公司將華夏公司（中廣、中影、中視之母公司）以40億元出售予中時榮麗集團，「自此中廣公司即脫離國民黨，國民黨無可能介入中廣之經營管理。」中廣強調，自余建新入主三中迄今，國民黨從未掌控或干涉過中廣的人事、財務或業務，「中廣公司非國民黨附隨組織。」

中廣強調，2006年4家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。

趙少康也出面提到，黨產會說要追徵77億元，但他不解、不服、不能接受的是，當年余建新跟華夏去買中廣時，國民黨已經獲利了結了，當時算出的資產是57億元，「那照理講，這57億國民黨拿走了，那黨產會就應該去跟國民黨追徵，而不應該跟現在的中廣追徵！」自己當初只買了中廣媒體的部分，沒有買資產部分，現在中廣跟國民黨、華夏只是債權債務關係。

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