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影／法議會訪立院　主席塞沙里尼：支持台灣參與不涉國界議題的國際組織

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記者楊蕓／台北報導

立法院長蘇嘉全24日邀請法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI）參訪立法院議場。塞沙里尼受訪時讚許總統蔡英文外交施政的成果，談到台灣的外交處境時也說，「只要不涉及國界的議題，法國都應該支持台灣參與國際組織。」

▲▼立法院長蘇嘉全陪同法國國民議會友台小組賽沙里尼主席訪問團參觀議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長蘇嘉全陪同法國國民議會友台小組賽沙里尼主席訪問團參觀議場。（圖／記者屠惠剛攝，下同

蘇嘉全24日邀請法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI），以及小組成員克雷侯（Stéphane CLAIREAUX）議員、米歇爾（Monica MICHEL）議員、朵瑪（Valérie THOMAS）議員、巴卡麗（Delphine BAGARRY）議員、碧朵拉（Claire PITOLLAT）議員等，參訪立法院議場。

塞沙里尼於會後受訪時表示，他去年在法國國民議會接待蘇嘉全，這次回訪代表著雙方友誼的持續。而法國和台灣國會在表決、討論議程上有很多類似的地方，但不同處是台灣的立法院可邀請總統做國情諮詢。

塞沙里尼說，上一次歷史性拜會也是蔡總統外交施政的成果，顯示台灣對外是相當開放的，「同時也讓法國政府知道，法國不只是中國的友人，更是台灣的友人」，對於台灣的外交處境，塞沙里尼表示，他曾動員很多議員支持台灣參與世界衛生組織，因為健康議題不分國界，如同民航安全也是，「我們認為只要不涉及國界的議題，法國都應該支持台灣參與國際組織。」

塞沙里尼最後強調，法國國民議會是法國大革命的產物，也是法國民主的開始，今天到立法院見證台灣民主的發展，他非常高興，「我知道這非常不容易，但我可以保證，自由到最後會戰勝一切。」

▲▼立法院長蘇嘉全陪同法國國民議會友台小組賽沙里尼主席訪問團參觀議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長蘇嘉全陪同法國國民議會友台小組賽沙里尼主席訪問團參觀議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長蘇嘉全陪同法國國民議會友台小組賽沙里尼主席訪問團參觀議場。（圖／記者屠惠剛攝）

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