科幻國片《海霧：驚濤駭浪》大甲鎮瀾宮開鏡　顏清標也入鏡

▲顏清標和演員上香祈求拍攝順利。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

科幻冒險動作國片電影《海霧 驚濤駭浪》絕大多數畫面都將在台中取景拍攝，演員們24日在大甲鎮瀾宮舉行開鏡儀式，鎮瀾宮董事長顏清標和立委顏寬恒、新聞局長黃國瑋也到場支持，並上香祈求順利、電影大賣，顏清標等人也和演員們「入鏡」大合照。

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▲顏清標和演員一起主持開鏡儀式。（圖／台中市政府提供）

《海霧 驚濤駭浪》描述一艘遠洋漁船遇上颶風失去動力，在海上漂流，受困在船上的漁民因為食物跟水的匱乏彼此關係緊張，同室操戈，此時出現一隻因為污染而發生變異的大蜘蛛爬上船艙攻擊同伴，這群人面對大自然氣候嚴峻的考驗，跟未知生物的攻擊，必須想辦法攜手合作，才能逃出生天，影片預計明年暑期上映。

▲顏清標和演員們合影。（圖／台中市政府提供）

開鏡儀式由導演錢人豪、演員金馬影帝李康生、王陽明、鄭人碩、李康生、李李仁、九孔、玖壹壹團長春風、謝沛恩，以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委顏寬恒、台中市議員黃健豪、台北市議員耿葳，與新聞局長黃國瑋、台中市影視發展基金會執行長林盈志等人一同上香，祈求拍攝順利平安，一行人上完香，隨即也拍攝一場祈禱保佑平安的劇情。

顏寬恒在臉書上po出他和演員們合照，開心的說「我是來追星的」，黃國瑋則說，歡迎大家作伙來台中拍片！市府一定張開雙手歡迎，全力支持拍攝，他並致贈劇組大甲名產芋頭酥，預祝影片上映大賣。



錢人豪表示，這部電影大部分場面將在台中取景，相較於台北，台中很熱情，保有許多人性化的地方，例如漁村純樸、街道環境擁有鮮明對比，尤其台中對影視的支持力度高，非常重視劇組，「很感謝台中的支持！」