秋涼大閘蟹正夯！　海巡金門后豐港查獲521公斤走私貨

▲海巡署岸巡人員24日凌晨查獲貨輪走私521公斤大閘蟹。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／金門報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所24日凌晨於金門后豐港區實施巡查時，查獲某艘貨輪疑似走私大陸未經檢驗大閘蟹乙批，經安檢人員清點，總數高達43箱重約521.65公斤，倘若這批未經檢疫申報的大閘蟹走私闖關成功，未經檢測的生鮮產品也許將對國人健康造成影響。

海巡署表示：金門縣后豐港區是金門近年來重要建設，為往來台灣、大陸小三通客輪主要停泊港口，海巡水頭安檢所更是將該港區列為重點區域24小時全天候安檢勤務。

第九岸巡隊安檢人員於24日凌晨1時許在港區實施巡查任務時，發現可疑車輛停於該走私貨輪旁，安檢人員立刻上前盤查，發現該貨輪輪梁姓船長與其3名友人從大陸泉州港夾帶未經檢疫之大閘蟹入境，當時正準備卸貨搬運至廂型車上，經安檢人員攔車查獲清點，這批保麗龍箱裝大閘蟹共43箱、淨重約521公斤、總數約3,600多隻。

海巡署表示：近秋時節大陸大閘蟹正夯，但若未經檢疫、依法申報走私大陸水產品，其中可能含有包含致癌物質戴奧辛等健康風險，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，海巡署必將嚴格查緝及執法；訊後安檢人員將貨輪幹部依違反「海關緝私條例」罪嫌，函送財政部關務署高雄關裁處。

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