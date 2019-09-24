2019新竹市散步微旅行　東西南北四路線體驗在地

▲新竹市長林智堅與小網紅MonMon使用丸竹化妝品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第三年新竹市散步微旅行「小塹有約」開跑囉！市府24日舉辦記者會公布四條路線，包括實境音樂劇「東門市場尋找浩南」、老屋活化主題「在城邊遇見文藝青年」、為後站量身打造的「黑金町鐵道漫遊」、及新竹在地美食與文化「跟著元璋老師品嚐風城味兒」，為期一個月、共計20梯次，於每周二中午12點開放報名。新竹市長林智堅騎著Youbike來到旅遊路線之一的「黑金町」，邀請大家一起來逛古蹟、吃美食，體驗在地人的幸福。

林智堅表示，上任後透過三種方法推動竹市觀光，第一投入公共建設，例如整修新竹市立動物園，並提升整體城市環境；第二邀請年輕人與耆老對話，瞭解新竹歷史並傳播出去；最後舉辦許多優質活動，像是年年舉辦的新竹生活節，共有一百多個攤商共襄盛舉，讓民眾玩得盡興。如今新竹市觀光行銷有成，自105年8月起觀光人次已突破2300萬人次，讓他深深以生長於新竹市為榮。

24日記者會，林智堅騎著Youbike到場，與小網紅Monmon及文史工作者溫文龍一同向大家介紹「黑金町」的由來與四條微旅行路線。林智堅表示，騎腳踏車可以慢慢進入城市巷弄，看到截然不同的風景，包括獨一無二的古蹟群和百年老店，是認識竹市舊城區最好的方法。

此次「小塹有約」帶路達人、也是竹塹映象工作室文史工作者溫文龍解釋，「黑金町」源自日本，指在火車站旁邊的處所，也有說法是指蒸汽火車噴出的煤炭灰渣佈滿屋頂，黃昏時閃閃發亮就好像黑色的黃金。此外，新竹火車站跟竹蓮寺附近也聚集許多傳統產業，有釀造的醬油、熱騰騰的油飯、還有在地香粉等重要供品，是除了米粉貢丸外的新竹名產。

新竹市政府城銷處表示，第一梯次的「黑金町鐵道漫遊」將由資深文史工作者溫文龍老師，帶領民眾走進平日不開放的火車站內機關庫，體驗黑金町往日的「黑白傳奇」，也會帶民眾前往後站信仰中心竹蓮寺、在地的源珍醬油及傳統產業豐谷油飯，了解後火車站的百年產業文化如何與宗教及在地生活息息相關。

各路線行程自即日起至10月底舉辦，9/24、10/1、10/8每週二中午12點陸續開放民眾報名，每場次體驗價新台幣100元，名額有限售完為止，詳細資訊請上「新竹市散步小旅行-小塹有約」網站(https://uhc20120104.wixsite.com/datewithhsinchu)或「新竹市政府城市行銷處」粉絲專頁查詢。