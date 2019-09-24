網紅穿警察制服露臂章拍片被檢舉　「HowHow」到警局說明並致歉

記者邱中岳／台北報導

知名Youtuber「HowHow」，因拍攝影片時穿著警察制服，並露出警員臂章，引起網友向警局檢舉，24日上午10時許，HowHow前往北市刑大製作筆錄，事後也表示，「當時租衣服也不知情，之後還是要遵守規範。」

29歲的陳姓男子綽號「HowHow」，是網路知名的Youtuber，拍攝網路影音時，其中一個橋段為「警察穿制服」，畫面中「HowHow」因穿著警察制服且露出臂章，因此遭人檢舉。

▲知名Youtuber「HowHow」因拍片涉及穿警服露臂章，24日到警局說明。（圖／記者邱中岳攝）

HowHow說明完畢後離開謙虛道歉說，有時候會穿租來的警察制服拍攝影片，事後才知道不要把警徽露出來，畢竟這樣會誤導民眾，未來拍攝影片時也會注意規避。

警方也回應，陳姓Youtuber因遭民眾檢舉「穿著配有警徽的警察制服」拍攝影片，所以違反妨害秩序罪恐挨罰1萬5千元，但警方也提醒，未來民眾要拍片可透過轄區分局行政組提出申請。

▲知名Youtuber「HowHow」因拍片涉及穿警服露臂章，恐挨罰1萬5千元。（圖／示意圖）

HowHow因在大學時幫助家中開設的幼稚園拍攝「我們畢典要表演甚麼」的短片爆紅，後來又陸續以小當家、工具人的表演方式吸引觀眾目光，進而引發關注。

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