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台灣首例瞬間流量600萬！Google雲端服務高峰會特邀ETtoday新聞雲分享應用技術經驗

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▲▼ETtoday,Google Cloud Summit Taipei,Google Cloud。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ETtoday新聞雲技術長陳鴻志。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

由Google舉辦的第二屆的Google Cloud Summit Taipei，24日在台北正式登場。在這場雲端服務高峰會上，Google特別邀請第一個與Google Cloud合作的台灣新聞媒體《ETtoday新聞雲》，與來自各地的技術專家們分享ETtoday新聞雲的發展與技術應用，超過兩千人參與這場盛會。

ETtoday新聞雲技術長陳鴻志在分享Google雲端應用經驗時表示，ETtoday身為台灣第一大的網路新聞媒體，每次遇上突發新聞事件時，網站往往吸引大量用戶湧入，瞬間600萬次的廣告展示要求，而為了讓網站運作穩定，特別與Google Cloud合作，遇上突發事件時Google可以一口氣開啟300台虛擬機，來滿足瞬間流量湧進的需求。

請繼續往下閱讀...

陳鴻志指出，ETtoday新聞雲成立至今8年，業務急遽擴張，除了在2015年時躍升台灣第一大網路媒體，而後還拓展版圖到影音直播、聲林之王選秀節目，甚至經營線下的寵物公司；此外，ETtoday也跨足了台北捷運的廣告代理，目前大約有80%都是由ETtoday代理。

由於ETtoday新聞雲在社群上擁有超過1,800萬粉絲數，且每天有超過500萬不同的訪客來造訪ETtoday新聞網站，如此龐大的流量，如果遇到重大新聞事件，可能就會造成網站瞬間湧入大批使用者。

對此，陳鴻志指出，光是上班日的中午休息時間，至少就有10萬人次造訪網站，每一個用戶看到的新聞至少有20~30個版位。大新聞事件可以分為可預知與不可預知兩種，可預知新聞事件像是總統大選，這樣的情況公司就會加派同仁會坐鎮來應付大流量，至於不可預知的新聞事件，除了會透過自家機房排解，這時候也會仰賴Google加開雲端300部虛擬機，以乘載一瞬間突然湧入的流量。

▼Google在24日舉辦了第二屆的Google Cloud Summit Taipei。（圖／宏庭科技提供）

▲▼ETtoday,Google Cloud Summit Taipei,Google Cloud。（圖／記者邱倢芯攝）

對於Google機房建立在台灣彰濱可以讓連線速度更快，陳鴻志也指出，ETtoday新聞雲與Google合作，舉凡發生大新聞事件時，Google可以短短幾分鐘內開啟機房，超過300台的機器大概可以乘載600萬個以上的連線數，讓ETtoday新聞雲可以在控管成本的情況下，還可以提供良好的連線品質服務，如果遇到問題，美國的Google工程師還會加入一起處理連線問題。

陳鴻志表示，導入Google Cloud後，網站瞬間可以服務的用戶提升了三倍，廣告收益也會提升，且自家服務上Google Cloud平台的速度也相當快速，透過與Google官方與代理商宏庭科技的合作，建置時間大約只要3個月。

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