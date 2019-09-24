預計辦草地音樂會！國父紀念館大改造　館長就任週年創新10項第一



▲國父紀念館過去一年來有30項創新作為，未來也計畫改造環境、舉辦草地音樂會。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館梁永斐館長在今（9/24）就任滿一週年，除了慶祝並回顧一年來超過30項創新作為，特別列舉「10項第一」之外，也宣告未來策劃，提到將會改造環境、升級無障礙環境，還預計舉辦草地音樂會；另也會將青年藝術家展覽審核要點做整理，讓更多青年藝術家的作品可以來館展出。

國父紀念館創館至今超過47年，在梁館長到任後，更積極注入現代化管理及文化治理理念，提供不分族群、年齡、階層的親民服務。而該館過去一年來，有超過30項創新作為，特別列舉10項第一，作為就任週年成績單。



▲國父紀念館梁永斐館長就任週年。（圖／記者林育綾攝）

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「10項第一」包括：第一次打造博愛空間解禁－聖誕音樂會、第一次關懷罕病－小胖威利及視障、第一次新春揮毫－百人開筆、第一次學校策略聯盟－藝術文化連結教育、第一次青年學術研討會，第一次美術史傳承－大畫合繪《台灣風情》、第一次醫院關懷病童－台大兒童醫院及輔大醫院、第一次頒贈「點字感謝狀」、第一次生態保育分享－翠湖紅冠水雞育雛、第一次音樂浸潤藝術空間－策略聯盟中小學生於藝郎演出。



▲國父紀念館梁永斐館長（左）頒贈「點字感謝狀」，沈彥霖同學摸讀點字獎狀。（圖／資料照，國父紀念館提供）



梁永斐在今（24日）除了與國館同仁慶祝就任週年，也與團隊共同策進未來，包括將進行維護古蹟建築之美，提出景觀改造計畫，增加大樹和綠地，還預計舉辦草地音樂節，期望讓更多年輕世代親近國父紀念館。

此外也不忘讓無障礙環境再升級，特別增加「手語、點字導覽」等服務，讓更多族群能夠親近藝術活動。另外在未來的青年日、春節、國父逝世紀念日、館慶、母親節、中山青年藝術獎、國父誕辰紀念日等，6大系列企劃將在2020年陸續展開。

梁永斐館長表示，專業、親民、活力3大信念是落實國父紀念館「博愛」的精神，而「創新」則是繼往開來；「傳承」則是承先啟後，這5項信念呼籲國父的「天下為公」。過去一年在全體團隊共同努力下，雖然艱辛，但有不少成果，期望在此基礎下，打造更多人親近的國父紀念館。