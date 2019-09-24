大葉高島屋周年慶送《鯊魚寶寶》　GAP首7日全面6折

▲大葉高島屋2019周年慶，推出鯊魚寶寶額滿禮。（圖／大葉高島屋提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在天母地區已屹立多年的大葉高島屋，今年迎來第25週年的周年慶，除了當家的玫瑰寶寶之外，今年首度與熱門卡通《鯊魚寶寶》合作，推出周年慶來店禮，甚至還號召自家員工拍了可愛影片，除祭出滿5,000送500之外，再加碼25張日韓機票抽獎，這間天母老字號的百貨公司要開始「拚回春」。

大葉高島屋周年慶從10／3至10／22正式開跑，10／3至10／14期間推出全館消費滿5,000元，送1000點點數，折合約500元；10／3至10／22則推化妝品、名品、內睡衣、香氛消費滿5,000元送1000點點數；無印良品、MEISSEN與特定家電消費滿萬送1000點。聯名卡首六日消費滿5,000元加送300元購物金與100元禮券。

而在周年慶期間持聯名卡或會員卡，累計消費滿1,000元即可參加機票抽獎，共有25張台灣虎航日韓航線不限航點來回機票，加送宜蘭力麗威斯汀雙人住宿券2名。

▲雅詩蘭黛特潤緊顏亮眼獨家組，價值5888元，特價3900元，獨家限量50組。

針對單店，也在周年慶期間推出特別促銷，無印良品改裝新開幕，空間從200坪擴增至300坪，周慶首4日消費滿3,000元享9折，10／7至10／22，單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券；GAP首7日全面6折（部分商品除外），JASONS超市周年慶期間的每週五、週六、週日，可享全面9折。

▲10月3日限定，植村秀覆盆子潔顏組，價值7485元，特價4650元 ，限量50組。

今年與去年最大不同，便是專屬APP正式上線，下載後可提供會員卡積點、點數瀏覽、停車時數兌換等服務，12／31前首次登入贈送玫瑰寶寶點數30點，消費不限金額再送30點。