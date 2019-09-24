「求求妳最後一次」孩子哭鬧討玩具　大人如何引導？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

很多人問我，孩子特別愛討玩具，「不給他買，會在公開場合直接上演一哭二鬧三賴地，硬逼我買，這可怎麼辦呢？」我很固執，女兒DAHLIA遺傳了這點，當我們對事情的看法有所不同時，都是經過一番你爭我奪，方可罷休，尤其是在買玩具這件事情上，她跟大多數的孩子一樣，都會盧會鬧，我從來不放棄自己的堅持，撒嬌、流眼淚都沒用，不買就是不會買。

那天我們經過一間明亮整潔的玩具店，DAHLIA說想要進去看看，我提醒「只能看看，不能買喔！」她點頭如搗蒜，便一齊走了進去，眼見左邊有一排冰雪的玩具，我巧妙的側身擋了孩子的目光，卻沒顧到右邊滿滿的芭比新貨。

DAHLIA拿起了其中一個芭比，往中間按鈕一按下去，娃娃就放出該角色的主題曲，還是真人版的！DA看得如夢似幻、兩眼發直，立刻忘了自己的承諾：「媽媽，妳幫我買好不好？」我一貫冷調回答：「不行。」前幾天才替她在後車站買了150元的手工串珠材料，當時約定好「妳自己要求的東西，每個月只能買1個，9月份的玩具額度已經用完。」

女兒不死心，準備打開水龍頭，她梨花帶淚地說：「媽媽，拜託妳，這是我最後一次求妳買玩具，我以後不會再買了，請妳相信我。」我是很想相信她啦，但，我才不會上當咧，又不是第一天當媽！拿出媽媽的威嚴：「不行，不可能，妳不要吵了。」

DA握住我的手：「媽媽，求求妳～」我快忍不住怒火，直截了當對她說：「妳不要講話了！！！」這鬼靈精竟然會錯意，趕緊比出噓聲的嘴型，用細小的氣音說道：「噓...噓...就會買！媽媽說不要講話就會買！」咦？用氣音就算數嗎？（暈倒）很抱歉，雖然表情很可愛，但慾望無窮，我們還是按照規則走吧！

之前曾經分享過，我買玩具有自己的一套原則，最基本的兩大類，就是「具有教育意義，或長效性的玩具」，像點讀筆、故事機、音標毛毛蟲，或是滑步車、腳踏車，這範圍的品項，我會願意砸預算，挑選高品質、耐久性強的購入。

另外一類是「有時效性、容易被破壞的消耗品玩具」，像家家酒、切水果，孩子拿假刀切幾次，中間的魔鬼沾就脫落了，除非我女兒有展露相關的天份，否則這種我就往平價百元商店找，但，還是堅持買經過政府檢驗的合格產品，那種沒有包裝跟標示的玩具，可能含有過量塑化劑跟致癌塗料，家長還是不要冒險給孩子玩。

至於，孩子討玩具的狀況，就把它視為一個「成長必經過程」吧，我們做父母的，有能力的話，當然不吝惜買好的東西給孩子，不過「主動」跟「被動」還是有差別的，我們家是媽媽主動買給妳：OK！但如果用各種小手段去討，很抱歉，這個我不能接受！

每個孩子有不同的氣質，DA跟我一樣是堅持到底的個性，所以當她開始哭鬧的時候，我會捧住她的小胖臉提醒：「妳應該很清楚媽媽的態度，妳什麼時候用哭鬧有成功討到東西的？」

雖然她每次都會回答「我知道！」不過還是常常重複上演一樣的戲碼，但大人的堅持是孩子教養的基礎，我不會因為心疼孩子就讓步，也願其他有這樣煩惱的家長，能互相勉勵、堅持下去，這是孩子的成長過程，不會永遠如此霸道的。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。