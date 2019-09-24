入秋情更暖！感念台電員工主動送愛　社福團體：個個像天使

▲台電高雄區處處長黃明舜(右)、電力工會常理張簡宏錫(左)前往私立紅十字會育幼中心贊助經費，院長盧麗卿(中)以感謝狀致謝。（圖／台電高雄區處提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

時序進入秋季，天氣逐漸轉涼，有空記得多多關心身邊需要幫助的人！為了發揮人飢己飢、關懷弱勢的精神，台灣電力公司高雄區營業處昨日(23)由處長黃明舜偕同電力工會19分會常務理事張簡宏錫及員工，前往高雄市私立紅十字會育幼中心、創世社會福利基金會及高雄市私立慈德育幼院等社福單位贊助經費。

▲台電高雄區處處長黃明舜(正中間)、電力工會常理張簡宏錫(左四)及員工前往慈德育幼院贊助經費，院長蘇淑慧(右三)特別致意感謝。

出面代表接受善款的育幼中心蘇院長和義工們感念台電慷慨解囊的愛心，表示：「台電如此關懷在地弱勢族群，每個員工看起來都像天使。」也感謝高雄營業處即時送愛，讓逐漸轉涼的秋天提前充滿一股愛的暖流。

▲台電高雄區處處長黃明舜(左三)、電力工會19分會常理張簡宏錫(正中間)及員工前往創世基金會贊助經費，創世基金會代表賴乙真(左二)接受贊助金。

黃明舜表示，台電高雄區處送愛心的對象不只社福單位，對於社會上任何需要幫助的人都不吝於傾力相挺，每年也會透過區公所或里長的轉介下，協助辦理多件急難救助及低收入戶關懷金捐助，例如湖內服務所同仁先前曾在茄萣區公所協助下，救助過一位周先生，他因父母、親弟相繼過世，且自已又肝硬化而陷入生活困頓，能為真正需要幫助的人親送愛心，同仁們也相當開心。

黃明舜表示，社會角落有太多需要協助的案例，台電愛心捐助的金額雖然不多，但都是台電員工的一份心意，希望能抛磚引玉，引發各界響應做愛心、持續為社會帶來溫暖氛圍。