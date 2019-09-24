網購參戰PK實體百貨週年慶　專櫃美妝、時尚精品強打3折起

▲實體百貨週年慶於10月起熱鬧開打，網路通路也同步跟進。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

PK實體百貨週年慶，東森購物網以及Yahoo奇摩購物中心、超級商城百貨週年慶即日起搶先開跑，而根據調查指出，有5成上班族同時偏好在實體及網路上消費，2成上班族偏好網路購物，顯示週年慶大戰從實體百貨延燒到線上通路。

10月進入週年慶旺季，各大百貨陸續公開檔期折扣優惠，線上通路也跟進推出促銷好康，東森購物網主打3大活動，消費滿2,020登記抽200枚東森幣，9/30～10/10期間每日抽20名；9/30～10/22消費滿萬登記抽1,000無敵券；10/10～10/14推出「1010激搶 千萬致敬」全館85折起，藉此衝刺下半年業績。

Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶即日起至10/17正式開跑，除攜手超過220大品牌如雅詩蘭黛、KOSE、BURBERRY、MICHAEL KORS、Chiara Ferragni、Coach等，強打限量3折起，全新獨家進駐品牌也同步祭出優惠，ALLSAINTS全台唯一授權線上旗艦館百款商品5折起；Bobbi Brown 10/1起開幕暖身慶全館9折加碼消費滿2,000元現折200元，限量新品極致鑽石眼影盤35折2,900元，裸膚蜜粉刷具組72折只要2,600元、超防水斜角眉筆組7折只要1,980元。

▲經典必敗ALLSAINTS PAPIN騎士皮衣5折只要10,750元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

此次Yahoo奇摩超級商城則攜手GAP、a la sha、native、ROOTS、生活工場、Levi's、New Balance等30大品牌、萬件商品，天天3折起，漢神百貨更提前實體百貨16天，於10/1線上搶先獨家開賣shu uemura植村秀潔顏經典天王組48折特價4,590元、SHISEIDO東京櫃百優亮采組51折特價2,140元，比漾廣場同樣搶先實體通路開賣日本IRIS雙氣旋智能除蟎機櫻花粉，獨家色6折驚喜預購價3,590元、SK-II青春露230ml專櫃正貨85折5,313元。

▲shu uemura 植村秀 潔顏經典天王組。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

▲日本IRIS雙氣旋智能除蟎機櫻花粉獨家色。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，過往消費者習慣親自靠櫃體驗購買，現今網購風氣盛，加上消費者也偏好參考網紅或部落客推薦直接在網路搜尋、下單，帶動平台百貨週年慶買氣逐年攀升，而業績動能最強勁的美妝及精品品類，佔比近8成，因而此次百貨週年慶集結超過220大專櫃美妝、時尚精品等強勢品牌，吸引消費者。觀察百貨週年慶期間的流量變化，通常上午10～12點及晚間8～9點為下單高峰，接近週末的週四與週五流量也會明顯提升，預估此檔百貨週年慶流量將增3倍，業績較平日彈跳2倍以上。