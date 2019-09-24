赴美參訪談「習五條」　邱垂正：意在消滅中華民國

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會副主委邱垂正赴美參訪，他今（23日）舉行媒體茶敘，就兩岸局勢重申我方立場。他表示，今年初「習五條」出爐後，對岸就極限施壓，步步進逼，逼迫臺灣接受一國兩制，改變臺海現狀，消滅中華民國，並企圖介入影響臺灣大選，已使兩岸關係陷入困境。

邱垂正表示，北京當局近日惡意奪我兩個邦交國索羅門群島、吉里巴斯，片面宣布暫停中國大陸觀光客來臺自由行、中國大陸影片及人員參加金馬獎等緊縮兩岸交流措施，企圖影響臺灣大選，「隨著臺灣大選腳步，中共對臺施壓介入選舉肯定只會增加。 」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

他提到，今年一月中共提出「習五條」推進統一進程，倡議「一國兩制臺灣方案」，廣邀臺灣各界人士登陸進行「民主協商」，重申不放棄武力犯臺，「已是中華人民共和國兼併中華民國正式宣告，中共片面且步步進逼的作為，已使兩岸關係陷入困境。」

邱垂正強調，因應「習五條」的出現，總統蔡英文已提出兩岸關係的「四個必須」、「三道防護網」以及反制「一國兩制臺灣方案」指導綱領，「政府相關部門正積極落實，近期已完成國安五法修法，將陸續強化相關國安作為與機制，逐步建立民主防護網。」

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