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侯友宜訪東協三國　促新北工業會與柬埔寨曼哈頓經濟特區簽MOU

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▲▼1. 侯友宜市長參觀越南胡志明市富美興新都心造鎮案。2.侯友宜市長表示，富美興的開發模式可供新北市學習借鏡。3.侯友宜市長見證新北市工業會與柬埔寨曼哈頓經濟特區簽署MOU。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜市長見證新北市工業會與柬埔寨曼哈頓經濟特區簽署合作備忘錄。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜於18日率團赴新加坡、泰國、越南，進行7天市政考察及投資招商之旅，24日上午前往最後一站「胡志明市富美興新都心造鎮案」。隨行的新北市工業會理事長白文亮與柬埔寨曼哈頓經濟特區總裁楊克誠23日晚間在侯友宜見證下簽署合作備忘錄(MOU)。

曼哈頓經濟特區2005年設立，為美德醫療集團(Medtecs International Corp. Limited)受柬埔寨委託成立的首座示範經濟特區，面積400多公頃，也是柬埔寨最大的經濟特區，區內每月進出口貨櫃達2000多個，年出口金額超過155億元。

專程從柬埔寨到越南與侯友宜會面的楊克誠表示，台商在柬埔寨舉足輕重，創造將近400萬個就業機會，台灣人建立的曼哈頓經濟特區，台商佔70%，員工有3萬2000位；簽署MOU後，期許柬埔寨與新北市有更緊密的商業交流與投資合作。

侯友宜率團前往東協三國考察，最後一站「胡志明市富美興新都心造鎮案」，看到台灣企業家將原本的沼澤荒野，開發成為越南最先進的黃金區塊，感佩他們在異鄉努力打拚，成就非凡。侯友宜24日說，考察所見所得也將作為新北市的塭仔圳及林口工一重劃區等開發案的學習指標。

胡志明市第七郡富美興新都心是越南的造鎮奇蹟，台灣企業家丁善理在30年前來此投資，並由他的兩位兒子接續率領富美興集團，耗費15年時間填海造陸、改善地質，將3300公頃的沼澤荒地，建設成為越南工商繁榮、生活機能最佳的新市鎮，2013年被《哈佛商業評論》譽為「新興亞洲都市擴張的最佳示範」。

侯友宜一行今天抵達富美興新都心，集團總裁丁廣鋐親自接待，並由其兄長錩新科技公司董事長丁廣欽帶領參訪，分享造鎮經驗。丁廣欽介紹，都心區有發電廠、加工出口區及各種城市基礎設施，同時也規劃市民友善生活空間，區內綠地與公共空間面積超過40%，還有多所國際學院，包括日本、韓國、南西貢、澳洲及台商子女就讀的學校。

參訪中，侯友宜也提及與丁善理的好交情，看到丁家兄弟團結一心、事業有成，圓了父親的夢，他也倍感榮耀。侯友宜說，新北市也有造鎮或城市整體開發的構想，包括塭仔圳新都心開發案、林口工一市地重劃案等，富美興的成功開發模式可供新北市政府學習借鏡。

▲▼1. 侯友宜市長參觀越南胡志明市富美興新都心造鎮案。2.侯友宜市長表示，富美興的開發模式可供新北市學習借鏡。3.侯友宜市長見證新北市工業會與柬埔寨曼哈頓經濟特區簽署MOU。（圖／新北市府提供）

侯友宜參觀越南胡志明市富美興新都心造鎮案。（圖／新北市府提供）

▲▼1. 侯友宜市長參觀越南胡志明市富美興新都心造鎮案。2.侯友宜市長表示，富美興的開發模式可供新北市學習借鏡。3.侯友宜市長見證新北市工業會與柬埔寨曼哈頓經濟特區簽署MOU。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，富美興的開發模式可供新北市學習借鏡。（圖／新北市府提供）

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