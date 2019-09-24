能直飛韓國江原道了！新廉航江原航空12月開航台北　踩點BTS公車站更快

▲防彈少年團曾在江原道注文津海邊拍攝專輯概念照。（圖／翻攝自防彈臉書）

記者賴文萱／台北報導

韓國全新低成本航空（LCC）江原航空即將正式開航，首條國際航線也鎖定「台北-襄陽」，預計12月中開航後每天1班，旅客只要2小時多就能抵達江原道，深入《太陽的後裔》、《鬼怪》等熱門韓劇取景地，並感受冬季滑雪魅力。

韓國旅遊勝地江原道，四季分明，是韓國人最愛的度假勝地，以擁有全韓國最多美麗滑雪度假村著名，近年來不少熱門韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《藍色大海的傳說》等紛紛在此取景，韓流天團BTS防彈少年團也在當地「江陵注文津BTS公車站」拍攝MV，吸引不少粉絲想朝聖一波。

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▲▼韓國江原道江陵市注文津領津海邊堤防，也是韓劇《鬼怪》的取景場景。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

過去旅客想赴江原道旅遊，從首爾搭客運、火車需要約3至6小時，若搭乘韓國高鐵「京江線KTX」，最快則只要90分鐘就能抵達。韓國全新LCC江原航空預計12月中正式開航台北-襄陽定期航線，每天一班，航班時間規畫午去晚回，台灣旅客只要2個多小時就能直達江原道，想踩點韓劇拍攝地、BTS公車站更快了。

▲江原道國際旅遊交易會，江原航空說明12月將開航台北-襄陽航線。（圖／記者賴文萱攝）

為宣傳江原道旅遊觀光，江原道副知事鄭萬昊23日率領三個舉辦江原道冬季慶典的地方政府─江陵、洪川、平昌，與江原航空、江原道知名滑雪度假村飯店（龍平度假村、大明度假村、High1度假村、Alpensia度假村及TheWhite飯店），和旅行社等12家機關及企業來台與韓國觀光公社台北支社共同舉辦「江原道國際旅遊交易會」。

▲江原航空開航台北航線後，旅客只要2個多小時就能直達江原道旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

鄭萬昊表示，台灣作為全世界訪韓第三大的主要市場，透過今年冬天台北－襄陽新航線開航後，江原道與台灣之間的距離將愈來愈近，為了讓更多的台灣遊客能利用直航來江原道旅遊、享受江原道的美，我們會努力開發江原道相關旅遊商品，期盼未來有更多台灣旅客到訪江原道。

江原道擁有平昌冬奧心臟之稱的龍平滑雪場、阿爾卑西亞等，也有長達212公里、風景秀麗的海岸線以及世界唯一的民族分裂道路、自然生態界的寶庫DMZ南北韓非軍事化區等。如畫般的風景常成為韓劇、電影拍攝取景地，從昔年紅遍亞洲的《冬季戀歌》，到近年的《太陽的後裔》、《鬼怪》、《藍色大海的傳說》、《師任堂‧光的日日記》等都在江原道取景。

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