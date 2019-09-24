一倒進白色杯！好市多「灰色七喜」現形...原杯留詭異印記　網驚：洗拖把？

▲其實就算是原來的杯子，七喜也不該是這個顏色阿。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名網友今在好市多熟食區，裝了一杯七喜，回家後老婆赫然發現，這杯竟是灰色的，不禁抱怨品管太差。事後，他們有向賣場反映，對方表示會退錢，但經測試一切正常；同時，有網友直言，七喜是無色的，「裝的時候沒發現也是奇葩！」

網友今在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，剛剛裝七喜回家的時候，老婆發現顏色有點怪，「我們以為因杯子外面是藍色的，所以看起來顏色不一樣，結果倒進白色杯子裡，七喜竟是灰色的，原本杯子裡面有留下一圈灰色的印記，這品質控管也太爛了吧！」

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▲賣場承諾會退費，不過之後測試，並沒有發現這個狀況。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

po文一出，掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「這根本混到水泥了吧」、「禮拜天去南崁店時，有兩台是怪味道」、「這顏色真的很噁」、「這根本混到水泥了吧」；當然，有人也吐槽，「七喜是無色的！如果是我，一開始裝不是無色，現場就會立刻反映給賣場了」、「等等，七喜不是跟雪碧一樣是碳酸水嗎，透明無色吧」。

看到驚悚的一幕，原po也有打電話向好市多反映，而賣場承諾會退錢，並回覆道，「後來他們裝出來的七喜，是正常顏色的」。

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