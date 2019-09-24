僑光科大校長兒2年半拿學碩士　教部認違法！校長罰50萬、兒學位撤銷

▲僑光科大 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者崔至雲／台北報導

僑光科技大學校長楊敏華日前被爆出，兒子楊正以外籍生身分入學，並在短短2年半內，以「神人」速度獲得學士及碩士學位，並取得學校講師資格。教育部技職司今（24日）指出，經教育部組成專案小組前往僑光調閱楊正的相關學分抵免資料後，發現確實有不合理及違法之處，依法開罰楊敏華50萬元，教務長30萬元，另外，也要求撤銷楊正碩士學位，並請董事會檢討楊敏華擔任校長的適任性。

楊正在美國讀過大學，前年2月以外籍生身分錄取僑光科大財務金融系一年級，同年8月1日轉入企管系，不到1年，去年6月竟從企管系畢業，取得學士學位。楊正又在去年7月26日「順利」錄取該校企管研究所碩士班、9月入學，但今年7月9日便通過論文口試，拿到碩士學位，整個時間不到1年，讓人嘆為觀止。

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▲僑光科技大學校長楊敏華 。（圖／僑光科大提供）

教育部技職司副參事廖高賢說今（24日）指出，經教育部調查發現，楊正在僑光科大企管系讀了一年就提早畢業，其中抵了國外大學的72學分，但依僑光科大的學則，最多只能抵70學分，而身為父親的該校校長楊敏華卻開特例，讓自己的兒子順利通過。

廖高賢說，僑光科大在處理楊正的事件，已亂了招生程序，因此教育部將開發校長50萬元、教務長30萬元，同時，教育部認定僑光科大有行政疏失，未來將扣減講補助款或招生名額，目前，教育部也已行文僑光科大董事會，要求檢討楊敏華擔任校長的適當性。

另外，廖高賢進一步指出，楊正並未合法取得學士學位，因此不符報考碩士的資格，所以他的碩士學位將被取消，至於學士學位，則可以再補休學分取得，教職部分，廖高賢表示，楊正的專長與授課科目不符，且楊正當初是以碩士學位送審，撤銷碩士學位後，將不具備講師資格。

