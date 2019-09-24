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iPhone 11拆解大公開！電池容量比 iPhone XR 多 7%

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▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自ifixit）

▲Fixit拆解人員選擇了薄荷綠色的拆解，這也是今年最流行的配色。（圖／翻攝自ifixit）

記者陳心怡／外電報導

國外拆解網站ifixit在拆解iPhone 11 Pro Max之後，日前再度拆解分析iPhone 11。iFixit 指出，iPhone 11 本質仍是 iPhone XR，但儘管 iPhone 11 電池尺寸較 iPhone XR 小，不過容量有 3110mAh，較XR多了約 7% 的容量。

iFixit 表示，iPhone 11 有一個雙層邏輯板（double-decker logic board），升級版的超寬相機鏡頭，且蘋果可能在背殼嵌入了超寬帶UWB天線技術。

iFixit也表示，反向無線充電功能在iPhone 11上被完全移除，蘋果可能從未考慮讓iPhone 11支援反向無線充電。iPhone11並沒有iPhone 11 Pro Max那種兩根電池連接線的設計。

iFixit總結，iPhone 11就是一台iPhone XR升級版，並加入了一些屬於iPhone 11 Pro的技術，包括雙層主板、升級至廣角和超廣角鏡頭。iPhone 11的可維修性得分為6分（滿分10分），螢幕要比其他智慧手機更容易更換。

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自ifixit）

▲iPhone 11拆解圖。（圖／翻攝自ifixit）

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