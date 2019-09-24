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【廣編】大陸美妝平台崛起　翔宇旗下品牌「DV TOKYO」表現亮眼

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▲▼大陸美妝平台崛起　翔宇旗下品牌「DV TOKYO」表現亮眼（圖／業者提供）

圖、文／翔宇生醫提供

翔宇生醫科技股份有限公司〈以下簡稱翔宇〉旗下醫美保養品之品牌「DV TOKYO」成功於今年第2季進駐大陸包括優購、環球購物、央廣以及淘寶等電視購物台與電商平台，上市僅短短四個月期間，「DV TOKYO」系列醫美保養品熱銷，帶動業績突破人民幣千萬元，不僅擠進大陸電視購物台跨境保養品牌榜首的優異佳績，也推進翔宇旗下DV保養品前8月營收的年增率達2.73倍，創造公司整體營運新一波成長動能。

翔宇生醫總經理張麗綺表示，為快速打開DV(Déesse Vivant笛絲薇夢)在大陸市場的品牌知名度，今年第2季將旗下100％日本原裝進口的「DV TOKYO」系列之頂級醫美保養品透過跨境電商平台及大陸電視購物台等方式進駐，其中，”冰原活萃凍齡膜”係針對亞洲女性膚質與潮溼型氣候環境開發，因蘊含幹細胞萃取的《Perfectin®》珀菲因完美因子，另添加數種珍貴植物精萃，加上大小分子玻尿酸、EXO-H天然保濕因子、神經醯胺、Amisol TrioTM鎖水因子等，可滿足消費者對於保濕防護以及各式肌膚的需求，在公司專業的行銷團隊運用大數據分析鎖定22至45歲潛力之消費客群，透過精確的廣告投入等行銷策略執行下，整體效益逐步展開，是締造DV TOKYO品牌力提升、銷售表現亮眼佳績的主要原因。

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