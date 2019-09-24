公務員大陸轉機需申請　陳明通：為政策一致性

▲內政部將修法，未來公務員赴陸轉機須申請。（圖／路透社）

記者曾俊豪／台北報導

內政部將修訂「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，未來公務員、政務人員、地方首長若轉乘經由中國大陸的機場、港口的飛機、船舶到其他國家地區也需事先申請。對此，陸委會主委陳明通今（24日）指出，此舉不是新的措施，只是納入樣態，並否認與國安有關，「是為了政策上一致性」。

陸委會下午舉辦「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽，陳明通親自出席致詞並頒獎，他在活動結束後接受媒體採訪。陳明通表示，赴大陸，公務人員有各種管制機制，轉機就是管制的一種「樣態」。他以自身經驗為例，從台灣飛到上海，虹橋機場降落，一定要落地到浦東機場搭機到歐洲，「本身就是一種入境，雖然看起來是轉機。」

陳明通表示，現在把轉機納入管理，政務官層級本身就應該通過聯審會，公務員十職等以下還是要通報上級，「不是新的措施，只是納入樣態。」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

之後有記者追問，此舉是政策還是為了國安，陳明通則回應，是為了政策上一致性，「因為看起來也不是單純轉機，也是一種入境。」他強調，跟兩岸關係冰凍是兩件不相干的事情，管理本身就要有秩序，沒必要扯在一起。

針對修法，內政部次長陳宗彥日前表示，依陸委會民國106年1月26日的函釋，不論過境轉機或不過境轉機，皆為進入大陸地區，均須於赴陸前申請許可或報備。也因此，內政部經過實務考量，將配合陸委會函釋修法增列轉機（船）的申請事由，不過，在香港轉機不需事先申請。

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