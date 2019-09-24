十一閱兵秀「大肌肉」 陸國防部：有人喜歡不實炒作

▲大陸國防部新聞發言人吳謙，回應外媒提問「此次閱兵是否釋放政治軍事信號」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸70週年國慶活動，下午（24日）舉行十一閱兵記者會。號稱是解放軍有史以來最大規模閱兵，活動時長80分鐘，並展出多種自產新軍武。有外媒提問，這次閱兵是否在秀大肌肉，挑動台海和美國敏感神經，國防部新聞發言人吳謙回應，「大陸軍隊發展壯大的過程當中，總是有一些人或者勢力喜歡進行這種不實的炒作。」

這次十一閱兵記者會，由閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校介紹相關問題。

▲大陸70週年國慶回應十一閱兵規模記者會現場。（圖／記者任以芳攝）

針對外媒提出，「大陸近年不斷擴大軍武，軍艦繞行台海和南海，美國不少軍政人士把大陸當假想敵，這次新型武器在閱兵亮相，是否釋放某些政治軍事信號？」大陸國防部新聞發言人吳謙表示，這個問題主要是想問，這個新型武器是不是大陸在「秀肌肉」。「大陸軍隊發展壯大的過程當中，總是有一些人或者勢力喜歡進行這種不實的炒作。」他們的頭腦當中有一些非常奇怪的邏輯，如果說大陸軍隊展示武器裝備，那就是「秀肌肉」，如果不展示，那就是「不透明」。

吳謙認為，對付這種邏輯最好的辦法，就是堅定不移地做好自己的事情，沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來「秀肌肉」。面對其他提問，吳謙舉例歷史往事，大陸70年前第一次閱兵，只有17架飛機，當年領導人周恩來曾說，飛機不夠再飛一次。今昔相比，解放軍變得規模更大。

▲大陸解放軍中部戰區副參謀長譚民少將。（圖／記者任以芳攝）

今年閱兵中外媒體最關注，還有哪些先進武器初次亮相，比如東風41？大陸解放軍中部戰區副參謀長譚民少將回應，「這次參閱的武器裝備所均為國產現役主戰裝備，其中包括部分新型裝備。」值得注意的是，這次展出軍武裝備信息化程度較以往高，並結合5G技術。至於東風41和其他新型裝備是否亮相？譚民特地賣個關子，「請外界拭目以待，相信不會讓大家失望。」

▲中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將 。（圖／記者任以芳攝）

「大陸70週年閱兵也創下許多史上第一」，大陸中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將介紹，「閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160余架、裝備580台（套），是近年閱兵規模最大的一次。」除了陸、海、空、火箭軍和戰略支援部隊展示部分新型武器，繼朱日和沙場閱兵和海上專項閱兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高，不少「無人裝備」首次亮相。將軍人數也是超越歷史紀錄，高級指揮員受閱數量最多，並首次在徒步方隊安排兩位女將軍擔任領隊。此次70週年閱兵，創下大陸解放軍最多第一。

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