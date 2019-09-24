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海地議員遇抗議「直接拔槍」辯：正當防衛　美聯社記者掛彩送醫

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▲▼海地議員開槍。（圖／路透）

▲費特希爾朝著民眾開槍。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

根據《路透社》報導指出，海地（Haiti）一名執政黨議員，因為不滿抗議群眾聚集車外，並試圖拉開副駕駛車門，竟直接走下車對著周圍開槍後開車離去，其中有名《美聯社》的攝影記者遭打傷，醫院也從他的下巴開刀取出子彈碎片。對此該名議員堅稱，他是出於正當防衛。

海地執政黨議員費特希爾（Jean Marie Ralph Fethiere）23日在太子港議會大廈外遭到群眾包圍。民眾不斷高喊口號抗議燃料與食品短缺，並用力拍打車窗，試圖拉開副駕駛座車門。結果費特希爾竟走下車，從口袋中拿出手槍，朝著周圍人群連開數槍後，再上車開離現場，現場群眾也被這個舉動嚇到四處躲避。

▲▼海地議員開槍。（圖／路透）

▲費特希爾拿著槍走下車。（圖／路透）

然而在混亂中，《美聯社》攝影記者奇瑞（Dieu-Nalio Chery）的下巴不甚被打中，所幸送醫後傷勢並不嚴重，已經將子彈碎片從傷口清出。費特希爾接受《Radio Mega》訪問時則說，他的行為是出於安全防衛，沒有任何過失。

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