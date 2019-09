海地議員遇抗議「直接拔槍」辯：正當防衛　美聯社記者掛彩送醫

▲費特希爾朝著民眾開槍。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

根據《路透社》報導指出,海地(Haiti)一名執政黨議員,因為不滿抗議群眾聚集車外,並試圖拉開副駕駛車門,竟直接走下車對著周圍開槍後開車離去,其中有名《美聯社》的攝影記者遭打傷,醫院也從他的下巴開刀取出子彈碎片。對此該名議員堅稱,他是出於正當防衛。

海地執政黨議員費特希爾(Jean Marie Ralph Fethiere)23日在太子港議會大廈外遭到群眾包圍。民眾不斷高喊口號抗議燃料與食品短缺,並用力拍打車窗,試圖拉開副駕駛座車門。結果費特希爾竟走下車,從口袋中拿出手槍,朝著周圍人群連開數槍後,再上車開離現場,現場群眾也被這個舉動嚇到四處躲避。

然而在混亂中,《美聯社》攝影記者奇瑞(Dieu-Nalio Chery)的下巴不甚被打中,所幸送醫後傷勢並不嚴重,已經將子彈碎片從傷口清出。費特希爾接受《Radio Mega》訪問時則說,他的行為是出於安全防衛,沒有任何過失。

