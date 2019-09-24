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韓國瑜挨批「錢照借、地照賣」！市府：負債10年最低　怒斥：他們說話不客觀

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▲▼韓國瑜23日晚間直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）

▲韓國瑜挨批「錢照借、地照賣」，高市府發聲明怒駁民進黨議員說法。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會，卻被民進黨質疑，2020年仍舉債高達64.2億元，且「地照賣，單價更低」。對此，高雄市府做出回應，「109年度歲出入短差64.2億元是十年最低，且抵費地脫標單價也因土地區位而異」，駁斥民進黨議員，「所述並不客觀，也不符合實際狀況。」

韓國瑜過去曾多次批評前朝讓高雄負債累累，甚至不惜賣土地紓解財力窘困，但韓國瑜的預算書出爐後，不但被發現2020年仍舉債高達64.2億元，更同樣要賣地籌措財源，讓民進黨議員當場氣炸，痛批「錢照借、地照賣」。

對此，高雄市府稍早做出回應，「2020年度歳出入差短64.2億，是自2010年以來最低」，而高雄市潛在的負債高達3千300億，在財政拮据的情況下，社福、建設、路平、清淤等市政運作都不能停，因此市府團隊也積極開源節流，並提出一個最適合高雄發展的預算規模。

此外，針對「地照賣」一事，高市府則說，「高雄市面積廣大，重劃區分布全巿，抵費地的區位、面積大小不一，市場行情也有高低，抵費地脫標單價從郊區每坪數萬元到市區百萬元以上，如果該年度選擇較多『巿區精華抵費地』自然會拉高單價，所以以抵費地歷年平均價格做為評論基準，難以凸顯區域行情的差異性。」高市府也因此駁斥，「民進黨議員所述並不客觀，也不符合實際狀況。」

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