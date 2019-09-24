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影／國慶衝雲林免費看戲！國際戲偶節10/8登場　邀韓國戲團魔幻演出

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記者胡順惠／台北報導

雲林縣擁有全台數量最多的布袋戲團，因此擁有「布袋戲的故鄉」美譽。2019年雲林國際偶戲節自10月8日至10月13日，展開為期6天的系列活動，除了邀請布袋戲國寶黃俊雄、陳錫煌帶出經典演出，更邀請日本、韓國、及俄羅斯等3國際偶戲團隊來台交流，10月10日18時在虎尾拜五街夜市廣場舉辦開幕晚會，喜歡看戲的民眾千萬別錯過！

▲▼今年雲林國際戲偶節邀請到韓國團隊來表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼今年雲林國際戲偶節首度邀請到韓國團隊來表演。（圖／雲林縣政府提供，下同）

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▲▼今年雲林國際戲偶節邀請到韓國團隊來表演。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府24日舉辦活動前記者會，雲林縣長張麗善、文化部藝術發展司專門委員吳宜璇、雲林縣政府文化處長陳璧君、國寶大師陳錫煌等人均到場參與。已經高齡88歲的台灣布袋戲大師陳錫煌更在現場吟唱，為第17屆雲林國際偶戲節「偶就是世界，世界在偶掌中」拉開序幕。

「這一輩子做好的一件事就是布袋戲。」陳錫煌說，自己用畢生投入布袋戲的技藝演出、推廣，希望大家都能共同支持傳統布袋戲。

▲▼高齡88歲的台灣布袋戲大師陳錫煌在記者會上表演。（圖／雲林縣政府提供）

▲高齡88歲的台灣布袋戲大師陳錫煌在記者會上表演。

6天的系列活動包含偶戲金掌獎活動、小金掌獎競賽、布袋戲青年競演、Cosplay徵選競賽暨痛車秀、掌中優選巡演等精采內容，共百餘場演出。雲林縣長張麗善表示，布袋戲走過百年風華，雲林多年來堅持發展獨有的文化特色，型塑「臺灣意象、雲林第一」的文化品牌。

▲▼雲林國際偶戲節活動列表。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林國際偶戲節活動列表。※點圖可放大

張麗善說，目前正規劃建置國家級布袋戲傳習中心，透過加盟「AVIAMA總會」（偶戲友好城市國際協會），與全球9個國家、11個城市結盟交流、互動分享偶戲文化資訊，宣揚雲林在地布袋戲國際級藝文盛事，連結在地與國際，開拓雲林藝文國際能見度。

文化處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節17歲了，也代表從青少年轉變為成年人的歲數，相信雲林國際偶戲節將越來越茁壯，今年偶戲節更特地製作布袋戲經典人物紀念帽，包含史豔文、藏鏡人、素還真、葉小釵、花信風、奉天逍遙等6款，在偶戲節期間限量兌換，詳細兌換方式詳情上網查詢。

另外，掌中優選下鄉巡演自9月28日開始至11月10日，邀集歷年金掌獎得獎的演出團隊，至雲林縣境內各鄉鎮巡演，要讓精彩演出遍地開花，精彩節目囊括傳統、創新與跨界的的布袋戲後場，要讓觀眾耳目一新，所有演出場次皆為免費入場，詳情點我。

▲▼雲林縣政府24日舉辦國際偶戲節活動前記者會。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府24日舉辦國際偶戲節活動前記者會。

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