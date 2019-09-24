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父見12歲女兒「狂收情書」才知她遭性侵！　6旬翁猛示好：妳擄獲我心

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲ 12歲女童遭老翁性侵，但不敢說出口。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西爪哇省日前發生一起離譜的案件，一名高齡61歲的爺爺寫了一封文情並茂的告白信，對象卻是一名年僅12歲的女童，試圖向她求愛。儘管警方在勿加泗（Bekasi）逮捕這名老翁後攔截情書，其實老翁早在今年3月就性侵女童得逞。

印尼媒體《Tribun news》17日報導，老翁在信中稱女童為「我可愛的女孩」（Gadis manisku），且其中部份內容相當優美。他寫道，「獻給我還在生氣的可愛女孩、擄獲我心的女孩、使我不知如何是好的女孩。寫下這封信的時候，我正思念著妳。」

 ▲ 影片中的老翁涉嫌性侵女童。

這封情書被公開後引起公憤，然而這名老翁不僅想討女童歡心，還想利用她來滿足自己的性欲。警方透露，女童今年3月曾遭到老翁性侵，但她不敢說出來，只能保持沉默。直到老翁8月再度出現，頻頻騷擾她，事件才隨之曝光。

這名老翁在信中署名羅密歐（Alfa Romeo），此前也曾多次寄信給女童。調查顯示，他並非單身，有一名與他年齡相仿的妻子，住在勿加泗的Bintara Jaya地區。女童父親在家中發現老翁寫給女兒的情書，才發現老翁的行徑。這名父親表示，「那些信看起來是相愛的情人寫的。」

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