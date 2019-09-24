博士論文「出土」　蔡英文：翻箱倒櫃倉庫全翻「我找了半天」

▲總統蔡英文。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

總統蔡英文24日南下高雄跑行程，選定下午2點到左營元帝廟參拜，不過就在同時間，高雄市長韓國瑜就在距離只有800公尺遠的地方慰訪百歲人瑞，雙方王不見王，蔡英文則表示是照既定安排跑行程；至於近來的論文風波，她透露「翻箱倒櫃，把家裡倉庫都找遍，找了半天才找到」，有人政治炒作，才決定一次說清楚。

總統蔡英文近日陷入博士學位真偽風波，總統府23日舉行記者會，除了秀出蔡英文的學歷證明之外，還有已經嚴重泛黃的論文原稿，針對學歷事件逐一闢謠，但為何拖到此時才拿出相關文件，蔡英文說「事隔30幾年，當初很多資料必須去確認，為了找這個論文，翻箱倒櫃，找半天才找到，但最近有人開始政治操作、政治扭曲，決定一次把事情說清楚」。

媒體追問有學者質疑公布的論文一頁一頁的，非整本，蔡英文強調「國家圖書館已同意協助公布，正準備當中，沒有什麼一頁一頁問題，都一整本的」，至於論文合格通知書似乎有時間落差，蔡英文說「這些細節都講過，1984年初我拿到博士學位，1983年10月口試通過。」

不過來到高雄，蔡英文下午2點到左營元帝廟參拜，而高雄市長韓國瑜也剛好在距離約800公尺遠的地方跑行程，雙方並無碰面，蔡英文也說這只是按照既定行程來跑，而對於韓國瑜駁斥挖石油政見，蔡英文則抓抓頭表示「還是請他自己來釐清」。