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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對國民黨有求必應？　郭台銘辦公室：不如外界所稱有大筆金額

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▲郭台銘出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘。（資料照／郭台銘辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對是否有國民黨人士接受過郭台銘捐款問題有許多不實傳聞，鴻海集團創辦人郭台銘辦公室24日澄清，郭台銘過去雖不參與政治，但深知政治是眾人之事，須由有志之士來為國為民服務，因此確曾依法捐助過理念相同人士或法人組織，惟並不如外界所稱有大筆金額。

郭台銘日前表示，包括前國民黨主席連戰、前台北市長郝龍斌等人，找他捐款有求必應，資深媒體人黃光芹則在臉書爆料前總統馬英九、韓國瑜國政顧問團總召張善政，都有拿過鴻海創辦人郭台銘的錢。

針對爆料中指出，郭台銘捐出逾6800萬元創立馬英九基金會一事，郭台銘辦公室回應，馬郭是多年好友，相關內容並不符合事實，請外界勿再有扭曲之臆測與不實報導。馬英九辦公室也表示，馬英九過去競選時的政治獻金皆依法申報，監察院都可查得到。基金會成立時，郭台銘確實有捐款，感謝郭對馬的支持，然而外傳金額並不確實。

至於韓國瑜國政顧問團總召張善政，他24日受訪表示，「500萬」這個金額是張善政當初成立財團法人善科教育基金會時的門檻金額，也是張善政自己拿出來的，但郭台銘確實有捐款給該基金會，至於金額是多少，基於尊重郭台銘的態度，不便透露。

郭台銘辦公室強調，郭台銘確實曾依法捐助過理念相同人士或法人組織，惟並不如外界所稱有大筆金額。今年開始參與選舉以來更沒有資助過任何人，希望外界勿再捕風捉影做出不實報導。

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