客廳天花板漏水！21樓怒向22樓求償22萬6千...結果出爐竟是「12樓」水管害的

▲21樓住戶發現天花板漏水，向22樓求償，事後才知道原來是12樓管線釀禍。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／基隆報導

一名家住基隆市一棟大樓21樓住戶發現天花板漏水，原先以為是22樓房屋出問題，結果經鑑定後才發現，竟是12樓住戶的給水管路滲漏才引發問題，轉向12樓住戶求償22萬6千元的修繕及管理費。法院審理後，判12樓住戶應賠償21樓住戶。可上訴。

根據判決書，21樓住戶自2017年10月起發現天花板漏水，原先以為是22樓房屋造成，向22樓屋主求償。結果經台北市建築師公會鑑定後發現，原來是12樓房屋的水管路滲漏，導致21樓的客廳、餐廳天花板漏水，判22樓屋主免賠。

21樓住戶見鑑定報告後，轉向12樓求償！但12樓住戶認為，給水管路是社區全體住戶共有，由管委會負責修繕、管理、維護，因此21樓漏水的相關修復費用，應該由管委會支付，另外，他也已經支付水管修繕費用2萬元，不應再支付其他相關費用。

但法官指出，根據《公寓大廈管理條例》規定，專有、約定部分的修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約定專用使用人負擔費用。經查途經21樓頂板的水管路總共有9條，但漏水是因12樓的給水管路滲漏，判12樓住戶要賠償21樓住戶，包括房屋修復費用12萬6千元、鑑定費用10萬元，總金額為22萬6千元。全案仍可上訴。

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