彭斯批中國宗教自由　耿爽給一串數據回：抹黑基本事實

▲新疆。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）23日在聯合國「全球呼籲保護宗教自由」活動上，批評中國的宗教自由狀況。對此，中國外交部發言人耿爽24日用一連串的數據回應，並強調美國政客應該先想想美國社會存在的大量侵犯宗教自由現象，客觀公正看待中國宗教信仰自由狀況，停止利用宗教問題干涉中國內政，停止反復用謊言攻擊抹黑中國。

彭斯批評中國拘捕基督教牧師、禁售《聖經》、拆除教堂、並拘禁超過百萬維吾爾人。針對上述言論，耿爽在例行記者會上表示，中國目前有各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬多人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。此外，他說「新疆平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，比例超過許多伊斯蘭國家。」

耿爽給出一串數據抨擊美國政客任意抹黑中國。他進一步指出，如果這位美國政客真的關心宗教問題，就該正視美國社會存在的大量侵犯宗教自由現象，而不是總拿別國說是。「蓋洛普和皮尤中心的民調數據顯示，75%的穆斯林認為美國社會對穆斯林存在嚴重的歧視。他應該問一問自己，怎麼才能改變現狀！」

他又談到，西方有個寓言故事，講的是木偶匹諾曹的鼻子。「我們敦促上述美國政客尊重基本事實，客觀公正看待中國宗教信仰自由狀況，停止利用宗教問題干涉中國內政，停止反覆用謊言攻擊抹黑中國」，否則，他只會進一步暴露這位美國政客假扮宗教自由衛道士的虛偽本性。

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）

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