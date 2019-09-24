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確定系統轉換不相融　北市：明年1月公館站試辦「YouBike2.0」

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▲▼ YouBike2.0初步規劃。（圖／市府提供）

▲ YouBike2.0初步規劃。（圖／市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

YouBike要升級了！台北市公共自行車YouBike從2012年上路至今，已在北市設立400個站點，微笑單車公司提出「YouBike2.0」升級計畫，預計推出「輕樁」版YouBike，北市交通局長陳學台24日在議會交通委員會指出，明年1月將試辦YouBike2.0，地點選在公館。

YouBike2.0車輛外觀將採珍珠白加上黃的色系，租借方式除了電子票證還提供QR code掃碼，單車所附的「車機」為太陽能供電，提供租借，通訊、文字顯示功能，民眾只要透過操作車機即可完成租借，雖無需再設置機台租借，但仍有輕樁車柱，車柱採太陽能供電設計，不過，YouBike2.0與1.0並不相容，議員憂心無法因應系統汰換過度期，在5月時要求業者研究系統技術相融。

歷經4個月，陳學台在24日表示，與微笑單車公司談了好久，確定YouBike2.0與1.0無法相融，因此微笑單車提出試辦計畫，將在小規模地區試辦，地點選在使用量高的台大、公館捷運站周邊，微笑單車將在10、11月提出計畫，將來會設置新的車柱，預計從明年1月開始試辦3個月，搜集意見。

陳學台說，由於YouBike1.0要找空間挖路通電，導致過去很多站位設站成本高，新的車體將來不需要設站，刷卡在車上刷即可，由於兩者系統完全不同，新車不能還到舊的柱子，將逐步把現在系統汰換掉，未來陸陸續續會勘，看哪裡需要新增站點。

請繼續往下閱讀...

運輸管理科長廖苑伶指出，捷運公館站2號出口一個月租借次數高達3.5萬次，選在公館站能蒐集到更多人的使用狀況，將在公館現有1.0站位周邊去佈2.0的點，因為YouBike1.0無法到2.0的車柱歸還，2.0的同樣無法在YouBike1.0車柱歸還，因此需看民眾是否對不相融狀況無法接受，盼透過試辦了解在轉換期是否會產生還車困擾。

廖苑伶補充，由於2.0不用接電，因此站體不用大，未來佈站會比較多，但是規模比較小，也要觀察「多又小」的設站方式，是否會讓民眾更不易借到單車，反而造成新的困擾。廖表示，最差的狀況下，可能會要求微笑單車公司在相容的條件之下進行系統升級，但預計應可順利推行2.0計畫。

廖苑伶表示，明年3月微笑單車公司將就試辦成果，在明年6月前提出申請計畫審查，北市府審查通過後將立即執行，有望下半年啟動2.0計畫，另外，YouBike目前北市有400處租賃站，共有1萬3072輛車，未來YouBike將增加至2000站。

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