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賣破千萬人民幣　翔宇生醫旗下「DV TOKYO」醫美保養品赴陸告捷

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▲翔宇新總座張麗綺。（圖／翔宇生醫提供）

▲翔宇生醫總經理張麗綺。（圖／翔宇生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）今（24）日宣布，旗下醫美保養品牌「DV TOKYO」成功在今年第2季進駐大陸優購、環球購物、央廣，以及淘寶等電視購物台與電商平台，上市僅短短4個月期間，包括冰原活萃凍齡膜、冰原活萃精質霜(童齡霜)等產品熱銷，帶動累計銷售業績突破人民幣千萬元，推進翔宇旗下DV保養品前8月營收的年增率達2.73倍，創造公司整體營運新一波成長動能。

翔宇生醫總經理張麗綺表示，大陸市場美容保養商品眾多，因此正確的市場定位及產品區隔成為致勝銷售的關鍵所在，翔宇為快速打開DV(Déesse Vivant笛絲薇夢)在大陸市場的品牌知名度，今年第2季將旗下100％日本原裝進口的「DV TOKYO」系列的頂級醫美保養品，透過跨境電商平台及大陸電視購物台等方式進駐。

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▲翔宇旗下醫美保養品之品牌「DV TOKYO」新品登陸。（圖／翔宇生醫提供）

▲翔宇旗下醫美保養品牌「DV TOKYO」新品登陸告捷。（圖／翔宇生醫提供）

張麗綺表示，其中，冰原活萃凍齡膜產品主要是針對亞洲女性膚質與潮溼型氣候環境開發，因蘊含幹細胞萃取的《Perfectin》珀菲因完美因子，另添加數種珍貴植物精萃，加上大小分子玻尿酸、EXO-H天然保濕因子、神經醯胺、Amisol Trio鎖水因子等，可滿足消費者對於補水、保水、鎖水的保濕防護以及各式肌膚的需求。

張麗綺表示，有別於大陸市場其他使用化工原料的保養品，透過翔宇專業的行銷團隊運用大數據分析鎖定22至45歲的潛力消費客群，透過精確的廣告投入等行銷策略執行下，整體的效益逐步展開，也是締造DV TOKYO銷售表現亮眼的主要原因。

翔宇生醫看好大陸醫美保養品持續不斷增長的市場需求，預計將持續擴增旗下DV TOKYO保養品、DV保健食品等的產品線進行銷售，同時開拓更多電視購物、電商平台等合作的銷售通路管道，期望拉升DV在大陸美容保養市場的佔有率，並為整體營運帶來正面挹注。

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