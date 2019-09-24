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5大人氣遊樂園「最低享5折優惠」！全家出遊最高可省2000元

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▲▼ibon限時祭出獨家交通與樂園套票 。（圖／業者提供）

▲ibon限時祭出獨家交通與樂園套票。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

掌握秋冬國民旅遊獎勵商機，小7全台5560台ibon自9月25日至10月22日推出優惠，其中5大人氣遊樂園最低下殺5折優惠，而且購買還加贈OPEN POINT點數，還能加入ibon購取票抽獎活動，一家兩大兩小出遊，最高可省下2000元不等。

響應政府推動「觀光遊樂業入園優惠」方案， 小7 ibon獨家推出限定優惠活動，5大人氣遊樂園包含六福村主題遊樂園、麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園、花蓮遠雄海洋公園、野柳海洋世界，其中麗寶樂園活動套票最低可享5折優惠。

同時，購買指定票種更加碼贈送5000點OPEN POINT，限量5000組，還能加入ibon購取票抽獎活動賺CITY CAFE或COLD STONE。另外，針對國人旅遊熱門路線，ibon還推出台灣高鐵獨家限定3款「高鐵+好玩卡交通聯票」，分別為北北基、台南、高雄，內容均含來回車票七折以及好玩卡套票優惠。

另外，萊爾富則首度將跨境版圖延伸至東北亞，即日起宣布與台新銀行攜手合作，開通「GLN HANA MEMBERS」跨境支付，1500萬名韓國HANA MEMBERS會員來台觀光，在全台萊爾富門市出示GLN HANA MEMBERS錢包手機付款條碼，即可完成付款。

即日起至12月31日止，韓國民眾來台觀光，使用GLN HANA MEMBERS錢包於萊爾富消費同享在台消費第一筆滿新台幣100元，即可回饋20% HANA Money優惠。

▲▼ibon限時祭出獨家交通與樂園套票 。（圖／業者提供）

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