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新北宣示護童決心　瑞芳警加強稽查幼童車

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▲ 新北宣示護童決心 瑞芳警加強稽查幼童車。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲ 新北宣示護童決心，瑞芳警加強稽查幼童車。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

為維護學幼童就學安全，新北市瑞芳警分局自9月學校開學起，針對轄內國小、安親班、補習班接送地點、時段，規畫幼童車稽查專案勤務，以接送學（幼）童車輛為稽查對象，超載等違規情形加強取締，如涉及車輛改裝或車身外觀顏色標誌未符標準規定等情形，函轉監理機關辦理。

新北市長侯友宜日前視察板橋區國小通學情形後，於市府會議指示，各相關局處應針對全市幼稚園、托兒所及安親班接送時段、地點，加強規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛積極稽查取締。。

瑞芳警分局表示，常見幼童車違規就是超載，違規者將依道路交通管理處罰條例第30條第1項規定，小客車前座或貨車駕駛室乘客超過規定人數，處駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行道路。

另外交通安全規則針對幼童專用車車身各部規格訂有規範，嚴禁業者自行非法改（加）裝座椅等。警方將針對駕駛幼童車闖紅燈、逆向行駛、超速及未依規轉彎等行為加強取締，為的就是保障學（幼）童的乘車安全。

瑞芳警分局長陳杏結呼籲民眾，家中孩童初長成，在挑選學校時，除了比較師資、環境外，對於此類幼童車的隱藏危機常忽略，提醒家長也應多加注意，才能避免危害發生。

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