陸委會「eye台灣win兩岸」短片賽　「香港元素」包辦前三名

▲陸委會主委陳明通頒發首獎。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會主辦的「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽今（24 日）下午舉行頒獎典禮，前三部得獎作品都是與香港有關的主題，其中一部更是以「反送中」為背景。對此，陸委會主委陳明通強調，尊重評審單位的決定，從這些事情看，在自由開放的地方，更能讓人民的心情、人與人的感情契合。

為呈現兩岸人民在台交流互動的精彩故事，陸委會自五月下旬開始，八月底截止，辦理第二屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽徵件，不限年齡與國籍，凡曾入境台灣者即可免費報名，用3分鐘內的影像作品，訴說在台灣的兩岸人民情誼。短片徵選競賽首獎獎金新台幣20萬元，總獎金新台幣38萬元。

今年三部得獎短片分別是首獎的《南橫公路上的香港腳》、貳獎《我所知道台灣的二三事》以及參獎《借給台灣的香港爸爸》。其中，《我所知道台灣的二三事》是以香港反送中議題為主背景，從在台港生的角度，看台灣與香港的情勢。

創作團隊代表鄭淇丰表示，在台讀書的這段時間，讓自己對生活的想像豐富很多，可能香港也能像台灣一樣，但是可能需要很多人去努力，「感謝自己在台灣學到的東西，認識到的人，能夠為台灣、為香港做更多的事情。」

▲陸委會短片賽貳獎《我所知道台灣的二三事》。（圖／翻攝活動官網）

獲得首獎的《南橫公路上的香港腳》則是紀錄香港社工與部落孩童的故事，作者黃麗如表示，八八風災後的十年，很多人都離開了，但仍有許多人留在當地，希望透過影片讓很多人看到，兩岸的人民，在台灣這片土地有很多很好的事情。

由於香港反送中迄今仍未落幕，今年得獎作品又都是與香港有關，也讓外界好奇，是否有其他意涵。對此，陳明通不諱言，得獎作品都是跟香港的主題有關，包含香港人來台融入社會，關心我們的原住民，還有香港最近發生的事情。

他強調，從這些事情看，在自由開放的地方，更能讓人民的心情、人與人的感情契合，讓人相當感動。至於是否會讓中國大陸的參賽者感到失落，陳明通則回應，不要想太多，作品都是80幾件裡面挑選出來，由於今年報名比去年多四成，明年也打算將獎金提高。

▲陸委會短片賽首獎《南橫公路上的香港腳》。（圖／翻攝活動官網）

►我要的不只是這個