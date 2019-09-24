　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刑事局長黃明昭針對警列管直播主方式進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長黃明昭23日針對警列管直播主方式進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

高雄大仁哥與連千毅「直播主之亂」可能將改變未來網路直播生態，警政署長陳家欽日前通令全國各縣市警局建擋編列各縣市直播主資料，刑事局反黑科統計至23日晚間為止，全國直播主目前記錄資料有267人、其中6人有幫派背景，未來將針對有黑幫背景直播主列管監控，希望藉此遏阻直播主互嗆鬥毆亂象。

但知情警員透露，雖然警政署下令清查轄內直播主身份，但因網路直播有其快速、便利及隱匿性，部份直播主從影片內容並無法追查其拍攝地點、更無從釐清屬於哪個警局轄區，目前刑事局統計直播主總數僅267人，有基層警質疑全台22縣市平均每縣市不到13人，質疑統計數字嚴重遭低估。

基層警員私下表示：如果說每個直轄市僅有10多名直播業者，應該沒有任何民眾會相信，但因為網路直播買賣商品多透握網路發訊下標、結標後事後寄送，警方很難憑藉直播視頻立刻掌握直播業者位置和身家背景；也有警員建議：應該透過警方與稅捐機關合作、全面清查登記有案的網路直播業者資料，絕對會比轄區警方亂槍打鳥統計數字來的全面詳實。

刑事局局長黃明昭23日活動受訪表示：警方列管建檔直播主僅限於有黑幫背景，或者有暴力犯罪傾向，至於一般合法、理性透過網路做生意的直播業者則不受限，警方籲請民眾、直播業者勿擔心生意受擾。刑事局則表示，全台直播主數據仍在陸續統計中。

 ►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

【其他新聞】

► 刑事局首推公益寫真月曆！內外勤精銳盡出　美女如雲超吸睛

►超糗！萬華警偵防車法院前雙黃線迴轉　撞凹BMW大七後保桿

►幫派背景直播主全列管！　刑事局長黃明昭：違法失控就報檢偵辦

► 吉順輪傾斜棄船幽靈海漂160浬　海巡桃園、新北艦監控拖抵高雄港維修

ET快訊
2度「抖內柯營」遭拒！郭董驚「0元競選法」霸氣回應：團隊隨時
工程師夫情感叛逃！小三嗆「外遇真相」：做太多下面痛痛的　正宮
黨產會認定中廣是國民黨附隨組織　追徵77.3億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

小妹妹「被逼玩脫衣撲克」壓床！他完事瞎喊：我不行　女友打臉：能硬起來

蹺家找男友「一夜搞2次」　15歲少女返校說溜嘴…害他被判刑

「摸一下沒什麼」洋男電梯口亂摸少女　硬拗「性騷沒猥褻」判3年半

快訊／北市警板橋抓毒犯　嫌衝撞企圖逃逸警開3槍壓制

淡水驚見拐童？2歲女童呆愣險被牽走　陌生女：看她很可愛

工程師夫情感叛逃！小三囂張嗆「外遇真相」喊：做太多下面痛痛的　正宮崩潰

婦跌倒撞頭大量流血　酒駕路檢警車鳴笛開道搶救

「律師叫他認罪+檢方地理太差」　他涉運毒315公斤…英明法官判無罪

「密醫」打雷射害臉部出血　女求償10萬只獲賠1萬確定

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

小妹妹「被逼玩脫衣撲克」壓床！他完事瞎喊：我不行　女友打臉：能硬起來

蹺家找男友「一夜搞2次」　15歲少女返校說溜嘴…害他被判刑

「摸一下沒什麼」洋男電梯口亂摸少女　硬拗「性騷沒猥褻」判3年半

快訊／北市警板橋抓毒犯　嫌衝撞企圖逃逸警開3槍壓制

淡水驚見拐童？2歲女童呆愣險被牽走　陌生女：看她很可愛

工程師夫情感叛逃！小三囂張嗆「外遇真相」喊：做太多下面痛痛的　正宮崩潰

婦跌倒撞頭大量流血　酒駕路檢警車鳴笛開道搶救

「律師叫他認罪+檢方地理太差」　他涉運毒315公斤…英明法官判無罪

「密醫」打雷射害臉部出血　女求償10萬只獲賠1萬確定

為孩子教育「想買市區新房」！付完貸款每月剩不到1萬…網勸：生活品質要緊

獨／金曲歌后首演戲劇女主「五集就被換角」　慘被導演、演員罵到暴瘦10公斤

公務員大陸轉機需申請　陳明通：為政策一致性

博士論文「出土」　蔡英文：翻箱倒櫃倉庫全翻「我找了半天」

私菸案追查　華航私菸不翼而飛？ 海關正在查證中

阿富汗政府想轟塔利班…竟「誤炸隔壁婚禮」！　當局證實：40死18傷

嚮往台灣多元和自由！「來去總統府住一晚」名單公佈　手語部落客將來台

iPhone 11 pro實拍！原圖0異狀...妹子一傳IG「天降開運竹」秒噴喜感

確定系統轉換不相融　北市：明年1月公館站試辦「YouBike2.0」

韓國瑜挨批「錢照借、地照賣」！市府：負債10年最低　怒斥：他們說話不客觀

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

社會熱門新聞

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金..

剛結婚就偷情！她1招戳破老公1..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭..

連千毅貴人是他！　20歲擁千萬..

與友喝酒起口角　竟持刀刺對方頸

即／板橋車禍　女騎士頭部重創亡

連千毅背後超硬底老大曝光！

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

情侶帶嬰租屋！整間房沾血、床底..

更多熱門

相關新聞

直播主連千毅落網處！　中和左岸水岸豪宅聚落4字頭

高雄知名直播主連千毅靠著臉書直播銷售，高調炫富，且身旁總有爆乳美女相伴，成功打出網路知名度、累積人氣賺入大把鈔票，令人留下深刻印象，不過近期捲入街頭大亂鬥，神隱新北中和中原二街友人豪宅內，被警方帶回偵訊，也引發網友們討論。而他落網地點周邊豪宅林立，平均房價4字頭，高樓層能遠眺河岸景觀，未來有捷運環狀線行經，且與北市萬華區只有一橋之隔。

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

晚10分鐘報到　「大仁哥」致歉

關鍵字：

直播主監控黑幫黑道連千毅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面