刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

▲刑事局長黃明昭23日針對警列管直播主方式進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

高雄大仁哥與連千毅「直播主之亂」可能將改變未來網路直播生態，警政署長陳家欽日前通令全國各縣市警局建擋編列各縣市直播主資料，刑事局反黑科統計至23日晚間為止，全國直播主目前記錄資料有267人、其中6人有幫派背景，未來將針對有黑幫背景直播主列管監控，希望藉此遏阻直播主互嗆鬥毆亂象。

但知情警員透露，雖然警政署下令清查轄內直播主身份，但因網路直播有其快速、便利及隱匿性，部份直播主從影片內容並無法追查其拍攝地點、更無從釐清屬於哪個警局轄區，目前刑事局統計直播主總數僅267人，有基層警質疑全台22縣市平均每縣市不到13人，質疑統計數字嚴重遭低估。

基層警員私下表示：如果說每個直轄市僅有10多名直播業者，應該沒有任何民眾會相信，但因為網路直播買賣商品多透握網路發訊下標、結標後事後寄送，警方很難憑藉直播視頻立刻掌握直播業者位置和身家背景；也有警員建議：應該透過警方與稅捐機關合作、全面清查登記有案的網路直播業者資料，絕對會比轄區警方亂槍打鳥統計數字來的全面詳實。

刑事局局長黃明昭23日活動受訪表示：警方列管建檔直播主僅限於有黑幫背景，或者有暴力犯罪傾向，至於一般合法、理性透過網路做生意的直播業者則不受限，警方籲請民眾、直播業者勿擔心生意受擾。刑事局則表示，全台直播主數據仍在陸續統計中。

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