郭台銘選他當副手人選三要素　黃健庭揭密：信任、互補、政績

▲彰化縣長王惠美贈送前台東縣長黃健庭冠軍神帽。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

前台東縣長黃健庭24日到彰化縣政府參加專題演講，會後受訪時證實鴻海集團創辦人郭台銘原本有意找他當副手，主因是他跟郭台銘有一定的熟悉與信任，也有互補性，更認同他在台東有一定的治理政績，他也說到韓國瑜最近沒有和他直接連絡，但未來將會認真在立委輔選這一塊。

▲前台東縣長黃健庭談總統大選。

對於外傳有意退黨，黃健庭則笑著說，「郭董都不選了，我為何要退黨」，他也談到郭董是有話直說的人，長期經營企業，但用在選舉上是不通的，若把郭董擺在選舉上，對他會有很大折損，不太適合政治領域。

黃健庭說其實郭董在宣布不選前，原本是想向前總統馬英九請益，幕僚競選團隊在最後幾天，都感受到郭董在選與不選中的天人交戰」，那時郭董心情有很大波動，16日下午郭董有找他談，說「不選了」，在16日晚間正式對外宣布不選總統。

會後彰化縣長王惠美還致贈彰化埔鹽順澤宮的「冠神軍帽」給黃健庭，還笑稱他是進軍副總統未遂，「這頂帽子會不會送太晚了」，兩人笑成一團。

►「即日起，我退出老化黨。」

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