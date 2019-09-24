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母海象護子「撞沉」俄軍拖船　北方艦隊：成功取回艦艇

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▲▼ 俄羅斯北方艦隊的拖船遭到海獅撞沉。（圖／翻攝自俄羅斯地理學會官網）

▲ 俄羅斯北方艦隊和地理學會近期在北極進行研究計畫。（圖／翻攝自俄羅斯地理學會官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅一艘載著北方艦隊人員和地理學家的拖船「阿爾泰號」（Altai），近日行駛前往位於北冰洋的法蘭士約瑟夫地群島（Franz Josef Land）半途中，竟然遭到一隻母海象衝撞，結果導致船隻沉沒，所幸大家全部平安登上群島。

根據《商業內幕》（Business Insider）和《巴倫支觀察家》（Barents Observer）報導，對於拖船遭到海象撞沉的意外，北方艦隊簡短地表示，「在海勒角（Cape Heller）登陸期間，研究人員不得不逃離一隻母海象，因為後者為了保護幼崽而攻擊了一艘遠征船。」幸運的是，不僅所有人員平安上岸，軍隊也成功從海象身邊取回拖船。

▼ 海象體型巨大，最重可達到2000公斤。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 海象,walrus,北極,極地動物。（圖／免費圖庫Pixabay）

目前沒有傳出有關軍方的任何損失，但對於本次的意外，地理學家也在接受採訪時表示，幸好艦艇主官的明確行動而避免發生嚴重的悲劇。

此外，由於《巴倫支觀察家》指出，由於軍方發布的圖片中，可見一架無人機正在海獅群上飛行，目前尚不清楚是否為觸發攻擊的原因。

值得一提的是，海獅體型巨大，雄性體重約在800公斤至1700公斤之間，部分個體甚至可以達到2000公斤，面臨威脅時相當兇猛。由於俄羅斯地理協會近日才在網路上表示，極地四周充滿危險，對此，《商業內幕》報導，海獅顯然是極地的危險之一。

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