私菸案追查　華航私菸不翼而飛？ 海關正在查證中

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國安局特勤人員爆發私菸案，受到外界關注，但關鍵證物的「免稅菸」卻不見的情況？時代力量立委黃國昌昨（23）日提到，他偕同海關到華膳空廚倉庫查證，私菸早由他人非法領走。關務署今（24）日回應，目前還在清查當中。也就是說目前無法證實這批「免稅菸」是否還在倉庫當中，還是真的遭他人提領走。

黃國昌臉書「私菸案：這種表現像是有『徹查到底』嗎？」一文提到，今年7月國安局及華航利用總統蔡英文專機出訪，聯手走私巨量私菸，蔡英文總統也宣示徹查到底。

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其中一問是問到財政部，華航員工黃湘媚大量預購33條免稅菸，究竟在哪？違法行為是法有依法裁罰？另外文中也提到，華航董事長謝世謙提到表示，至今還留在倉庫中，並無領取；但是當下午黃國昌偕同海關往華膳空廚查證，私菸早由他人領走，謝世謙公然說謊。

關務署回應表示，目前還在清查倉庫菸品當中。也就是說，所以尚無法確認是否有遭他人領走。不過關務署強調，由於立委關心部分菸品的買主不明、以及菸品的流向，海關會積極查證當中，以最快的速度給外界初步的結果。

▼黃國昌臉書爆料，「私菸案」有免稅菸早已經被他人提領走。（圖／翻攝自黃國昌臉書）