蘋果西打製造商恢復交易首日　大飲打入跌停超過600張賣單高掛

▲蘋果西打製造商大飲公司本月17日提出2018年度重編財報，下市危機露出曙光。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司今（24）日恢復股票交易，但仍列為全額交割股，台股開盤大飲就被打入跌停，盤中賣單超過600張高掛，僅成交82張，終場以7.88元作收。

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，4月2日股價跌停收在9.72元，4月3日停牌前最後一個交易日再度跌停收在8.75元，並在4月8日停止交易，歷經停牌五個多月。

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大飲公司本月17日發佈重大訊息，公告委任會計師重編之營業報告書及財報，經董事會無異議通過，後續將送金管會進行實質審查，下市危機露出曙光。證交所也公告大飲公司股票於今日恢復交易。

依據財報，大飲公司今年第一季合併營收為 1.32 億元，稅後虧損 925.6 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.16 元；第二季合併營收為9360 萬元，稅後虧損 達1373.4 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.24 元。累計今年度上半年，大飲每股稅後純益（EPS）虧損達 0.41 元。

大飲表示，財報經董事會承認後，已呈報主管機關，並由金管會進行實審，公司則按原訂計劃，將於10月3日召開股東會進行財報承認，希望盡快讓公司營運回到正常軌道。

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