人夫「3年摩鐵開房16次」每次激戰不同人！自首想求老婆原諒　她甩頭不理

▲苗栗一名胡姓男子3年間背著老婆上摩鐵共開了16次房間。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗一名已為人夫的胡姓男子2016年至2018年間不時會前往汽車旅館開房間，三年下來前後一共16次，每次都跟不同女性發生關係。張姓妻子發現老公後在外偷吃後，氣得提出告訴。對此，法官依妨害婚姻判處胡男7個月有期徒刑，得易科罰金，以1000元折算1日。

胡男在2016年至2018年間，前後一共16次在台中地區的汽車旅館與多名不詳女子發生關係，接著於2018年3月時親口向妻子坦承在外偷吃，想與妻和解並求得原諒，但妻子得知後精神痛苦不堪，認為先生的行為已破壞家庭和諧及穩定，憤而對丈夫提起告訴。

對此，法官表示，胡男在偷吃的時間上都有一定間隔，16次的對象也非固定之人，難以確認男女間有過度密切的情形，只能說每次偷吃都是為了滿足生理慾望而為，雖在時間差距上可以分開討論，但在刑法評價上，因各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪。最終，胡男被判通姦共16罪，個處有期徒刑2個月，應執行有期徒刑7個月，得易科罰金，以1000元折算1日。

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