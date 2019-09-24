換季肌膚吃不進保養品？爆紅「韓國微導面膜」幫皮膚補好菌　敷出透亮美肌

▲每次一換季就變乾癢肌？快撕開保濕面膜餵肌膚喝飽水。（圖／免費圖庫pxhere）

消費中心／綜合報導

過了中秋，氣溫果然直直落，日夜溫差也拉大不少，一下熱一下涼的天氣，讓皮膚不時得因應外部環境提升保護機制，同時也讓乾癢肌、敏感肌更加脆弱不適。然而不論各種膚質，想幫肌膚守住保養的第一關，「補水」、「保濕」就是所有乾妹妹、乾姐姐的必修學分。這堂課說來簡單，卻還是有千古不變、每季都會固定出現的「月經題」——保養品吃不進去怎麼辦？

▲季節更替的時候，難免會遇到皮膚敏感、保養品很難吸收的窘境。

補水、保濕吃不進去的問題，就跟小朋友怎麼吃都吃不胖還營養不良一樣，問題往往其來有自，例如消化不好或腸胃不夠健康等，基底沒有先顧好，怎麼補都是「謀菜」。同理，被換季摧殘過一波的肌膚，就要先幫它好好恢復狀態。現代人習慣喝優酪乳、吃益生菌幫腸道增添優秀生力軍，其實皮膚也很需要這些好菌，幫忙抵禦壞菌攻擊。

該怎麼幫肌膚補充好菌？最近在社群平台掀起N波掃貨潮、採用韓國最新技術研發的PS美美妍保濕平衡面膜，不只主打直接幫全臉「PS」，讓網美不用修片也能有透亮水感肌；最特別的在於，這款面膜以韓國創新技術，在面膜的精華液中，添加100,000ppb高濃度的益生菌與益生元複合物，宛如餵肌膚喝一整瓶好菌優酪乳，同時也幫皮膚表層做到了菌種平衡，讓黯沉的肌膚充滿活力、重新活了起來。原本躁起來的肌膚得到安定平衡的好菌，皮膚機能維持好以後，後續也才能接收保養品的滋潤。

▲益生菌不只能做體內保養，現在來自韓國的PS美美妍保濕面膜，更要以好菌為皮膚帶來平衡的水潤生機。

吸附滿滿精華液的面膜，敷在臉上也不見得就能把保養成分都吃進去。近年火紅的美容儀器就特別強調「導入」，讓保養品能快速地被肌膚吸收，不浪費每一滴珍貴的精華。不過現在使用PS美美妍保濕平衡面膜，手邊不用再強求一定要有導入儀的輔助，滿滿精華液就可以透過韓國獨特研發的「珍珠微導膜」，藉由它高彈力、極親膚，能緊密服貼各種臉型的設計，將精華成分一點一滴吸進全臉，再讓水解膠原蛋白、神經酰胺和聚麩胺酸，增加肌膚含水量、最後幫喝飽水的肌膚長效鎖水保濕。

▲韓國直送來台的PS美美妍保濕平衡面膜，現在優惠買3盒送3片，讓消費者加碼體驗美白、彈力的自然「PS」技。

就算市面上有各種保濕的美容液、乳霜、精華等產品，但面膜超滋潤的全臉保養技，還是在女孩的心中佔有一席地位。因為懶得保養而瀕臨崩壞的肌膚，只要勤敷面膜，就有機會在短時間內重新找回靚麗美顏。不只做為基礎保養很有感，面膜同時也是災難肌膚的救火隊，當一大早發現膚況不是很好，馬上敷一片PS美美妍保濕平衡面膜，就能讓底妝更好貼合肌膚。由內而外的透亮好氣色，加上粉嫩淡妝，一早也能塑造回頭率爆高的女神氣場。

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