「劉泰英投資27億血本無歸」　中廣：黨產會應追的是國民黨帝寶土地得利

▲中國廣播公司。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

黨產會24日決議認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，並追徵臺幣77億3138萬9185元。對此，中廣公司24日發聲明表示，自2005年起，中廣公司即脫離國民黨，且自中時前董事長余建新入主三中迄今，國民黨從未掌控或干涉過中廣的人事、財務或業務，「中廣公司非國民黨附隨組織」。

不當黨產處理委員會調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，黨產會24日召開委員會議，決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，其名下不當取得之土地 （10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有，並就已移轉他人而無法移轉為國有之不當取得土地，追徵其價額共計新臺幣77億3138萬9185元。

對此，中廣公司24日指出，2005年底國民黨黨營事業中投公司將華夏公司（中廣、中影、中視之母公司）以40億元出售予中時榮麗集團，「自此中廣公司即脫離國民黨，國民黨無可能介入中廣之經營管理。」中廣強調，自余建新入主三中迄今，國民黨從未掌控或干涉過中廣的人事、財務或業務，「中廣公司非國民黨附隨組織。」

中廣表示，華夏公司於2006年底以高於市價之57億元，將中廣公司96.95%股權售予好聽等4家公司，且因董事長趙少康等人所籌設之4家公司以10億元購買中廣媒體事業，媒體部分之價金已清償完畢，4家等公司並無意承購中廣不動產，相關不動產，約定將其售予第三人作價以為移轉，後另約定以申請分割資產方式將相關不動產之股權分割，另成立中廣資產管理股份有限公司後，再將該公司96.95%股份作價移轉予債權人，因而好聽等4家公司依約僅對中投公司僅負有47億的債權，另10餘年來三度依約申請分割資產，僅因國家通訊傳播委員會屢次否准致債權無法清償。

中廣提到，在李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委時期，劉泰英主導以88億元出賣中廣總部土地（即今日之「帝寶」）予中投公司，再由中投公司以90億元轉手賣給宏泰集團的宏盛建設，宏盛建設事後更捐款2.9億元給劉泰英擔任院長、李登輝擔任榮譽董事長的台綜院。

中廣表示，在劉泰英擔任主委期間，中廣從1995年到1999年派發股利共15億多上繳國民黨，加上2002、2003年從賣掉仁愛路帝寶土地獲利中又上繳11億多元，總共上繳26億多元外，並指示中廣進行了高達27億元的各項投資，投資對象包括中影、京華城、海上皇宮、日本創投、萬興企業、東森寬頻、迪廣視聽、台北國際、萬家福公司、美國華美電視台、廣電人市場研究公司、中廣戰神籃球隊；然這27億元的投資，多數虧損累累，中廣可說是血本無歸。

中廣強調，2006年4家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。