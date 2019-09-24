淡水驚見拐童？2歲女童呆愣險被牽走　陌生女：看她很可愛

▲淡水捷運站外疑似出現拐童女子，母親表示2歲女童恩恩精神恍惚險被牽走。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

「有拐帶兒童的人！」新北市淡水一名2歲大的女童「恩恩」23日在淡水捷運站外，由阿外婆及阿祖陪同出門，就在老人家未注意之際，個性害羞的恩恩突牽著一名陌生女子的手指打算離去，被發現後女子當場道歉「不好意思，看他實在很可愛」後消失無蹤，恩恩母親得知消息後急忙PO文提醒民眾小心，警方目前已主動介入瞭解中。

王姓媽媽PO文表示，23日下午3時許恩恩跟外婆及阿祖出門，看到一名年約30歲無害的女子，不知道用什麼手法，會讓孩子心神恍惚，牽著對方的手就走，好險當時外婆有注意到恩恩動向，當看到恩恩走約5步遠後立即喊住她，女童與陌生女子同時回頭，外婆就看到恩恩牽著女子的一根手指，嚇得外婆趕緊將恩恩抱回懷裡。

當時女子急忙道歉「不好意思，看她實在很可愛……」外婆當時沒有仔細聽對方理由，只是詢問恩恩「為何會去牽阿姨，是認錯人嗎？」但恩恩從頭到尾都是表情呆滯、不發一語，外婆覺得不對勁，想再跟女子對質時，對方已經混入人群消失無蹤。

王媽媽表示當時正在忙，聽完外婆說完經過後第一時間想到的是金光黨，她說「只差在金光黨是迷惑老人，而他們是誘拐兒童！」因為恩恩是個慢熟且怕生的孩子，連跟陌生人打招呼都需要家長鼓勵，更別說是跟人家走，事後恩恩的心神已經完全恢復，但只要再次詢問到此事就會不發一語，引人疑竇。

淡水警方表示，經聯繫PO文的王媽媽後至今仍尚未到派出所提出告訴，員警將調閱公車站監視器後，以釐清案情，如有需要將通知涉嫌拐童的女子到案說明。

▼恩恩當時與外婆及阿祖在捷運站外的公車站。（圖／記者陳豐德攝）



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