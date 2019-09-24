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世界級美味！　盧秀燕：台中大安蔥香濃新鮮不輸宜蘭三星

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▲盧秀燕體驗洗蔥、拔蔥樂趣。（圖／台中市政府提供）

▲▼因為常在家做飯，盧秀燕洗蔥、拔蔥駕輕就熟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大安區是中部地區的青蔥大區，香味有別於宜蘭三星蔥，大安蔥味道辛辣、香氣足，適合做料理，市長盧秀燕24日到大安洗蔥寮體驗洗蔥及裝蔥，她說，很多蔥改良後失去蔥的香氣，大安蔥香味不但濃郁，品質優良，有產銷履歷，而且非常適合作料理。

▲盧秀燕體驗洗蔥、拔蔥樂趣。（圖／台中市政府提供）

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市政行動會議今天在大安區召開後，市長盧秀燕率研考會主委吳皇昇、民政局長吳世瑋、秘書處長顏迺倫、法制局長李善植等人前往大安洗蔥寮，進行一日蔥農體驗，同時關心大安蔥產銷情形。

▲盧秀燕體驗洗蔥、拔蔥樂趣。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕開心和農民們合影。（圖／台中市政府提供）

大安青蔥產銷班第七班班長黃清木帶著盧市長洗蔥、裝蔥，盧坐在小椅凳上捲起袖子，一付興緻勃勃的模樣，黃班長現場傳授洗蔥小秘訣，先將蔥的根部朝向自己，洗掉根部上的土再拔掉枯萎的蔥，「這個我會！」盧聽了之後立即說，因為在家都有在做飯，所以相當熟練。

黃清木表示，大安蔥需嚴格挑選，即使末端只有一點點乾黃都要摘掉，才能維持優良品質，向來節儉的盧聽了直說「這真的要丟掉嗎？我覺得好可惜！」、「還是我帶回家炒豬肉？」，經黃解釋，摘掉的蔥段可以當做肥料，她才安心的將蔥段放下。

盧秀燕強調，大安區擁有很長的海岸線，可見到各種海洋生物，還有龜殼生態公園馳名的風力發電打卡景點，農特產品更是豐富，包括大安蔥、安心豬、安泉米、芋頭、芋頭酒，新鮮又好吃。

黃清木說，大安蔥的品種是「粉蔥」，因為靠海，土壤多為沙礫地，有別於三星蔥植根深，大安蔥植根較淺，但排水性佳，所以外觀上蔥白較短、根管粗，屬於粗胖型，但香氣濃、味道嗆辣，非常適合料理，口感更是不同。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，透過合理化施肥及無毒方式種植，達到負責任的生產；大安蔥產地標章除通過智慧財產局註冊，並取得產銷履歷的認證，目前已在裕毛屋及頂好超市上架銷售，評價甚高。

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