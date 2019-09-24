友人凌晨3點「叫熊貓好爽」！半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優勢：都沒車

▲原PO友人半夜叫外送。（示意圖／翻攝自foodpanda官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送美食熱潮正夯，只要有飢餓的靈魂，就會有外送員的蹤影。一名網友24日的凌晨3點多發文，說朋友傳訊息給他，內容是「半夜不想出門，叫熊貓好爽」，他本來心想半夜最好是有外送、以為對方唬爛，後來才發現是真的，忍不住問卦，「為何有人半夜還在做熊貓外送？」好奇這些外送員難道白天不用上班嗎？

一名網友24日的清晨3點48分在PTT的Gossiping板上問卦「為何有人半夜還在做熊貓外送 = =」，文中表示，「剛剛我朋友傳訊息給我說半夜不想出門叫熊貓好爽，我本來以為他唬爛，最好半夜還有外送，後來才發現居然是真的！」最後忍不住直問，「為何有人半夜還在做熊貓外送 ，白天不用上班嗎？」

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▲原PO好奇，為什麼半夜也有外送。（示意圖／foodpanda提供）

看到貼文後，就有網友紛紛留言討論，「會半夜做的人少，單可以跑比較多」、「半夜有開的店，比你想像的還多」、「做半夜說不定還比較爽，路上車少」、「一路上沒人，送起來很方便吧」、「也許人家夜貓想多賺點吧？晚上車少」、「因為半夜有人叫啊，這不是廢話？」

其他人則表示，「麥當勞吃膩的話你一定會想辦法找別家」。還有人好奇問，「我比較好奇什麼店半夜有開」，吸引另一名網友回應「消夜店、清粥小菜、魚湯滷肉飯、豆漿」、「熊貓是正職啊」、「上海半夜一堆騎手在路邊等單，很多上班族都兼差。」

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